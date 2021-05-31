https://ria.ru/20210531/donbass-1734966979.html

ЛНР обвинила силовиков в хаотичном минировании местности в Донбассе

ЛНР обвинила силовиков в хаотичном минировании местности в Донбассе - РИА Новости, 31.05.2021

ЛНР обвинила силовиков в хаотичном минировании местности в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в хаотичном минировании территорий у подконтрольных Киеву... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:43

2021-05-31T16:43

2021-05-31T16:44

ситуация в днр и лнр

обсе

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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в хаотичном минировании территорий у подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке мин в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Мироновский, Луганское и Троцкое вблизи линии соприкосновения в Донбассе.Он уточнил, что при минировании украинские силовики не обозначают данные районы знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей. "Хаотичное минирование местности представляет прямую угрозу жизни мирных жителей, а также сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, осуществляющих мониторинг в данных районах", - добавил Филипоненко.Летом прошлого года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210531/donbass-1734928307.html

https://ria.ru/20210527/ukraina-1734481152.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире