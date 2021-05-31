ЛНР обвинила силовиков в хаотичном минировании местности в Донбассе
16:43 31.05.2021 (обновлено: 16:44 31.05.2021)
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ посетили район поселка Пески в Донецкой области
ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в хаотичном минировании территорий у подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке мин в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Мироновский, Луганское и Троцкое вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
"Нашей разведкой отмечены выходы саперных групп из состава 308-го батальона 48-й инженерной бригады (украинских силовиков - ред.), осуществляющих минирование местности в районе населенного пункта Старый Айдар (село под контролем Киева - ред.), а также автодороги вблизи села с использованием противотанковых мин ТМ-62", - заявил в понедельник журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Он уточнил, что при минировании украинские силовики не обозначают данные районы знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей. "Хаотичное минирование местности представляет прямую угрозу жизни мирных жителей, а также сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, осуществляющих мониторинг в данных районах", - добавил Филипоненко.
Летом прошлого года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.