https://ria.ru/20210531/dezrastvor-1734862045.html

В детском саду на Сахалине ребенок попал в емкость с дезраствором

В детском саду на Сахалине ребенок попал в емкость с дезраствором - РИА Новости, 31.05.2021

В детском саду на Сахалине ребенок попал в емкость с дезраствором

Ребенок попал в емкость с дезинфицирующим раствором в детском саду на Сахалине, вертолет санитарной авиации готовится доставить его в больницу, сообщает в... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T07:34

2021-05-31T07:34

2021-05-31T08:34

сахалин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149467/87/1494678725_0:212:3858:2382_1920x0_80_0_0_1979a1dbbdcbcec37ecb351862fcae39.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая - РИА Новости. Ребенок попал в емкость с дезинфицирующим раствором в детском саду на Сахалине, вертолет санитарной авиации готовится доставить его в больницу, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.На месте ребенку оказал первую помощь медицинский работник детского сада, после чего малыша доставили в районную больницу, сообщили в пресс-службе."В ЦРБ была экстренно оказана помощь реанимационной бригадой, проведены КТ-исследования и другие диагностические и лечебные мероприятия", - сообщили в правительстве, отметив, что сейчас состояние ребенка стабилизировано, принято решение о его направлении в детскую больницу Южно-Сахалинска для дальнейшего наблюдения и лечения", - сообщает пресс-служба правительства региона.Ребенок в сознании, находится в Ногликской ЦРБ вместе с мамой. Несмотря на положительную динамику, решено госпитализировать в детскую областную больницу для дальнейшего наблюдения и лечения, уточнили власти региона.В Следственном управлении регионального СК начали проверку."По факту попадания полуторагодовалой воспитанницы одного из дошкольных учреждений поселка Ноглики в 20-литровое ведро, в котором находился дезинфицирующий раствор для обработки инвентаря, организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК.По данным СУСК, предварительно установлено, что девочка, перегнувшись через край ведра, опрокинулась в раствор, частично пролив его. В этот момент ее поймала сотрудница детского сада.В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения, ответственных за осуществление надлежащего присмотра за малолетними детьми, а также приняты меры профилактического характера, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210520/proverka-1733096565.html

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, происшествия