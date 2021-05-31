Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/dezrastvor-1734862045.html
В детском саду на Сахалине ребенок попал в емкость с дезраствором
В детском саду на Сахалине ребенок попал в емкость с дезраствором - РИА Новости, 31.05.2021
В детском саду на Сахалине ребенок попал в емкость с дезраствором
Ребенок попал в емкость с дезинфицирующим раствором в детском саду на Сахалине, вертолет санитарной авиации готовится доставить его в больницу, сообщает в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T07:34
2021-05-31T08:34
сахалин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149467/87/1494678725_0:212:3858:2382_1920x0_80_0_0_1979a1dbbdcbcec37ecb351862fcae39.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая - РИА Новости. Ребенок попал в емкость с дезинфицирующим раствором в детском саду на Сахалине, вертолет санитарной авиации готовится доставить его в больницу, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.На месте ребенку оказал первую помощь медицинский работник детского сада, после чего малыша доставили в районную больницу, сообщили в пресс-службе."В ЦРБ была экстренно оказана помощь реанимационной бригадой, проведены КТ-исследования и другие диагностические и лечебные мероприятия", - сообщили в правительстве, отметив, что сейчас состояние ребенка стабилизировано, принято решение о его направлении в детскую больницу Южно-Сахалинска для дальнейшего наблюдения и лечения", - сообщает пресс-служба правительства региона.Ребенок в сознании, находится в Ногликской ЦРБ вместе с мамой. Несмотря на положительную динамику, решено госпитализировать в детскую областную больницу для дальнейшего наблюдения и лечения, уточнили власти региона.В Следственном управлении регионального СК начали проверку."По факту попадания полуторагодовалой воспитанницы одного из дошкольных учреждений поселка Ноглики в 20-литровое ведро, в котором находился дезинфицирующий раствор для обработки инвентаря, организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК.По данным СУСК, предварительно установлено, что девочка, перегнувшись через край ведра, опрокинулась в раствор, частично пролив его. В этот момент ее поймала сотрудница детского сада.В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения, ответственных за осуществление надлежащего присмотра за малолетними детьми, а также приняты меры профилактического характера, сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20210520/proverka-1733096565.html
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149467/87/1494678725_201:0:3658:2593_1920x0_80_0_0_30514e6f3bb689dc3dd183ae69cdebae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сахалин, происшествия

В детском саду на Сахалине ребенок попал в емкость с дезраствором

07:34 31.05.2021 (обновлено: 08:34 31.05.2021)
 
© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Fotolia / dmitrimaruta
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая - РИА Новости. Ребенок попал в емкость с дезинфицирующим раствором в детском саду на Сахалине, вертолет санитарной авиации готовится доставить его в больницу, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Борт санитарной авиации готовится к вылету в Ноглики. Экстренная помощь потребовалась полуторагодовалому ребенку. Утром мальчик был доставлен в ЦРБ из детского сада. В дошкольном учреждении ребенок попал в емкость с дезинфицирующим средством", - говорится в сообщении.
На месте ребенку оказал первую помощь медицинский работник детского сада, после чего малыша доставили в районную больницу, сообщили в пресс-службе.
"В ЦРБ была экстренно оказана помощь реанимационной бригадой, проведены КТ-исследования и другие диагностические и лечебные мероприятия", - сообщили в правительстве, отметив, что сейчас состояние ребенка стабилизировано, принято решение о его направлении в детскую больницу Южно-Сахалинска для дальнейшего наблюдения и лечения", - сообщает пресс-служба правительства региона.
Ребенок в сознании, находится в Ногликской ЦРБ вместе с мамой. Несмотря на положительную динамику, решено госпитализировать в детскую областную больницу для дальнейшего наблюдения и лечения, уточнили власти региона.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 11:52
В Волгограде проведут проверку после массового заболевания в детском саду
В Следственном управлении регионального СК начали проверку.
"По факту попадания полуторагодовалой воспитанницы одного из дошкольных учреждений поселка Ноглики в 20-литровое ведро, в котором находился дезинфицирующий раствор для обработки инвентаря, организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК.
По данным СУСК, предварительно установлено, что девочка, перегнувшись через край ведра, опрокинулась в раствор, частично пролив его. В этот момент ее поймала сотрудница детского сада.
В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения, ответственных за осуществление надлежащего присмотра за малолетними детьми, а также приняты меры профилактического характера, сообщили в ведомстве.
 
СахалинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Актер из "Реальных пацанов" занял третье место на праймериз ЕР
10:22Названы победители праймериз "Единой России" в Москве
10:20В Подмосковье убили семью из четырех человек
10:15России надо обезопасить себя на случай отключения от SWIFT, заявили в МИД
10:08На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке
10:07Школьнице, надругавшейся над девочкой на Алтае, предъявили обвинение
10:00Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков Уфы из-за одуванчиков
09:59Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за 50 дней
09:57Белоусов рассказал, какой будет инфляция в 2021 году
09:55Портал Newsru.com прекратил работу
09:50Большая часть Камчатки осталась без телефонной связи и интернета
09:50ФСБ разоблачила 96 подпольных оружейников в 25 регионах
09:48Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге
09:47Власти рассказали о состоянии детей, попавших под автомобиль Росгвардии 0:15
09:44Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма
09:25В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая
09:25Власти Москвы оценили итоги социально-экономического рейтинга регионов
09:16Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае
09:08Защита Софьи Сапеги рассказала, когда ей предъявят обвинение
09:00В России сооружен корпус уникального детектора для решения мюонной загадки
Лента новостейМолния