https://ria.ru/20210531/deputat-1734949380.html

Горелкин победил на праймериз ЕР по Кемеровскому одномандатному округу

Горелкин победил на праймериз ЕР по Кемеровскому одномандатному округу - РИА Новости, 31.05.2021

Горелкин победил на праймериз ЕР по Кемеровскому одномандатному округу

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин победил в отборе для участия в выборах в... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:39

2021-05-31T15:39

2021-05-31T15:39

антон горелкин

яя (остров)

госдума рф

единая россия

юрга

тайга

политика

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КЕМЕРОВО, 31 мая - РИА Новости. Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин победил в отборе для участия в выборах в Госдуму по Кемеровскому одномандатному округу.Согласно опубликованным на сайте ЕР результатам предварительного голосования, за Горелкина отдано 14 872 голоса."Дорогие земляки! Кемерово, Юрга, Анжерка, Мариинск, Березовский, Тайга, Ижморка, Тисуль, Тяжин, Чебула, Яшкино, Яя! От всей души благодарю вас за поддержку на предварительном голосовании. Программу действий, которую мы обсуждали с вами на наших встречах, я выполню, оправдаю ваше доверие. Спасибо вам большое", – сказал Горелкин в видеообращении, опубликованном в Instagram.Победителем по Прокопьевскому одномандатному округу стал заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Дмитрий Исламов, который набрал 14 840 голосов. Первое место по Заводскому одномандатному округу занял заместитель председателя комитета ГД по транспорту и строительству Павел Федяев, за него отдано 18 292 голоса. По Новокузнецкому одномандатному округу победителем стал член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Максимов - 10 457 голосов.Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая.

https://ria.ru/20210531/tretyak-1734942182.html

https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734929344.html

яя (остров)

юрга

тайга

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антон горелкин, яя (остров), госдума рф, единая россия, юрга, тайга, политика