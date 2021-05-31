Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210531/covid-1734881679.html
В континентальном Китае выявлено 11 новых "импортных" случаев COVID-19
В континентальном Китае выявлено 11 новых "импортных" случаев COVID-19 - РИА Новости, 31.05.2021
В континентальном Китае выявлено 11 новых "импортных" случаев COVID-19
В континентальной части Китая в субботу было зафиксировано 11 новых завезенных из-за рубежа случаев COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:53
2021-05-31T10:53
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
шэньси
гуандун
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193782_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_bb892e2005e40445fa40e1aa448574c0.jpg
МОСКВА, 31 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая в субботу было зафиксировано 11 новых завезенных из-за рубежа случаев COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Пять случаев было зарегистрировано в городе Шанхай, два - в провинции Фуцзянь, по одному - в провинциях Гуандун, Сычуань и Шэньси, а также в автономном районе Внутренняя Монголия.
https://ria.ru/20210520/vaktsiny-1733109255.html
шэньси
гуандун
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193782_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_608196f73b0f5de0a4aeac1730f89d4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, шэньси, гуандун, китай

В континентальном Китае выявлено 11 новых "импортных" случаев COVID-19

10:53 31.05.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая в субботу было зафиксировано 11 новых завезенных из-за рубежа случаев COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
Пять случаев было зарегистрировано в городе Шанхай, два - в провинции Фуцзянь, по одному - в провинциях Гуандун, Сычуань и Шэньси, а также в автономном районе Внутренняя Монголия.
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 12:43Россия-Китай: Главное
В Китае введено свыше 435 млн доз вакцин против COVID-19
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19ШэньсиГуандунКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
09:51Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
09:47В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
09:46Директор ПМЭФ рассказал о ПЦР-тестировании для участников
09:46В Германии заявили, что сделали все для запуска "Северного потока — 2"
09:44Путин внес в Госдуму проект о праве Генпрокуратуры защищать Россию в ЕСПЧ
09:44Следствие просит продлить арест экс-губернатору Фургалу
09:39В США предрекли "победу" Путина на саммите с Байденом
Лента новостейМолния