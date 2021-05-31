https://ria.ru/20210531/covid-1734881679.html

В континентальном Китае выявлено 11 новых "импортных" случаев COVID-19

В континентальном Китае выявлено 11 новых "импортных" случаев COVID-19 - РИА Новости, 31.05.2021

В континентальном Китае выявлено 11 новых "импортных" случаев COVID-19

В континентальной части Китая в субботу было зафиксировано 11 новых завезенных из-за рубежа случаев COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:53

2021-05-31T10:53

2021-05-31T10:53

россия-китай: главное

коронавирус covid-19

шэньси

гуандун

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193782_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_bb892e2005e40445fa40e1aa448574c0.jpg

МОСКВА, 31 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая в субботу было зафиксировано 11 новых завезенных из-за рубежа случаев COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Пять случаев было зарегистрировано в городе Шанхай, два - в провинции Фуцзянь, по одному - в провинциях Гуандун, Сычуань и Шэньси, а также в автономном районе Внутренняя Монголия.

https://ria.ru/20210520/vaktsiny-1733109255.html

шэньси

гуандун

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, шэньси, гуандун, китай