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В континентальном Китае выявлено 11 новых "импортных" случаев COVID-19
В континентальном Китае выявлено 11 новых "импортных" случаев COVID-19 - РИА Новости, 31.05.2021
В континентальном Китае выявлено 11 новых "импортных" случаев COVID-19
В континентальной части Китая в субботу было зафиксировано 11 новых завезенных из-за рубежа случаев COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:53
2021-05-31T10:53
2021-05-31T10:53
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
шэньси
гуандун
китай
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МОСКВА, 31 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая в субботу было зафиксировано 11 новых завезенных из-за рубежа случаев COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Пять случаев было зарегистрировано в городе Шанхай, два - в провинции Фуцзянь, по одному - в провинциях Гуандун, Сычуань и Шэньси, а также в автономном районе Внутренняя Монголия.
https://ria.ru/20210520/vaktsiny-1733109255.html
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