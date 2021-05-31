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https://ria.ru/20210531/belorussiya-1734933122.html
Россия пообещала поддержку белорусским предприятиям
Россия пообещала поддержку белорусским предприятиям - РИА Новости, 31.05.2021
Россия пообещала поддержку белорусским предприятиям
Россия как союзник намерена оказывать поддержку Белоруссии и белорусским предприятиям, которые могут попасть под новые санкции США, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:33
2021-05-31T16:45
задержание основателя telegram-канала nexta
министерство финансов сша
россия
сергей рябков
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия как союзник намерена оказывать поддержку Белоруссии и белорусским предприятиям, которые могут попасть под новые санкции США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Конечно, разумеется, мы находимся в составе Союзного государства", - сказал Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Санкции США против Белоруссии вряд ли окажут влияние на рынки, тем более долгосрочное, добавил Сергей Рябков."Не думаю, что это даст какой-то даже психологический эффект в плане воздействия на рынки, не говоря уже о долгосрочном воздействии. Мы видим, насколько привыкли наши белорусские союзники, соседи, друзья жить в условиях санкционного прессинга",- заявил Рябков журналистам, отвечая на вопрос, как в Москве будут реагировать на намерения США ввести адресные санкции против белорусских официальных лиц и возобновить санкции против предприятий."Возмущает то, что американцы, но не только американцы, используют любой повод независимо от того, грешны ли они в чем-то подобном сами, или они как-то по-другому что-то воспринимают, чтобы пытаться наращивать прессинг на суверенные государства. Это нарушение фундаментальных принципов международного права, а именно уважения суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела. Мы будем это повторять постоянно: ясно, что все эти принципы международного права для американцев и Евросоюза, который очень обидчив, когда что-то делается в ответ, "побоку". Вот отражение того, до какой степени западные коллеги деградировали в своем отношении к международным отношениям", - добавил Рябков.Белый дом 29 мая объявил, что США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей и намерены вернуть ранее снятые санкции против девяти белорусских госпредприятий. Было также объявлено, что 3 июня США повторно введут санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий. Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. 25 мая департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.США поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Белоруссии с 2007 года, но в 2015 году выпустили лицензию о временном выводе девяти предприятий из-под санкций. Впоследствии решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Белоруссии с Западом, в том числе ввиду роли Минска в урегулировании конфликта в Донбассе. Однако после прошедших в августе 2020 года президентских выборов отношения Минска и Запада резко ухудшились. Вашингтон предупреждал, что так называемая лицензия истекает 26 апреля и не будет продлеваться далее в связи с ухудшением ситуации в Белоруссии. Минфин США объявил, что эта лицензия, допускающая необходимое для сворачивания взаимодействие с находящимися под санкциями предприятиями время, будет действовать до 3 июня.
https://ria.ru/20210531/provokatsii-1734864125.html
https://ria.ru/20210531/tikhanovskaya-1734904648.html
https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, министерство финансов сша, россия, сергей рябков, белоруссия, сша, в мире

Россия пообещала поддержку белорусским предприятиям

14:33 31.05.2021 (обновлено: 16:45 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия как союзник намерена оказывать поддержку Белоруссии и белорусским предприятиям, которые могут попасть под новые санкции США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Конечно, разумеется, мы находимся в составе Союзного государства", - сказал Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он отметил, что "поддержку и решения, которые мы вырабатываем, не стоит перед лицом врагов раскрывать".

Санкции США против Белоруссии вряд ли окажут влияние на рынки, тем более долгосрочное, добавил Сергей Рябков.
"Не думаю, что это даст какой-то даже психологический эффект в плане воздействия на рынки, не говоря уже о долгосрочном воздействии. Мы видим, насколько привыкли наши белорусские союзники, соседи, друзья жить в условиях санкционного прессинга",- заявил Рябков журналистам, отвечая на вопрос, как в Москве будут реагировать на намерения США ввести адресные санкции против белорусских официальных лиц и возобновить санкции против предприятий.
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"Возмущает то, что американцы, но не только американцы, используют любой повод независимо от того, грешны ли они в чем-то подобном сами, или они как-то по-другому что-то воспринимают, чтобы пытаться наращивать прессинг на суверенные государства. Это нарушение фундаментальных принципов международного права, а именно уважения суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела. Мы будем это повторять постоянно: ясно, что все эти принципы международного права для американцев и Евросоюза, который очень обидчив, когда что-то делается в ответ, "побоку". Вот отражение того, до какой степени западные коллеги деградировали в своем отношении к международным отношениям", - добавил Рябков.
Белый дом 29 мая объявил, что США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей и намерены вернуть ранее снятые санкции против девяти белорусских госпредприятий. Было также объявлено, что 3 июня США повторно введут санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
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Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. 25 мая департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
США поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Белоруссии с 2007 года, но в 2015 году выпустили лицензию о временном выводе девяти предприятий из-под санкций. Впоследствии решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Белоруссии с Западом, в том числе ввиду роли Минска в урегулировании конфликта в Донбассе. Однако после прошедших в августе 2020 года президентских выборов отношения Минска и Запада резко ухудшились. Вашингтон предупреждал, что так называемая лицензия истекает 26 апреля и не будет продлеваться далее в связи с ухудшением ситуации в Белоруссии. Минфин США объявил, что эта лицензия, допускающая необходимое для сворачивания взаимодействие с находящимися под санкциями предприятиями время, будет действовать до 3 июня.
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