Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/belorussiya-1734893214.html
СМИ: в ЕС провели саммит из-за опасений "поглощения" Россией Белоруссии
СМИ: в ЕС провели саммит из-за опасений "поглощения" Россией Белоруссии - РИА Новости, 31.05.2021
СМИ: в ЕС провели саммит из-за опасений "поглощения" Россией Белоруссии
ЕС на прошлой неделе провел закрытый саммит после инцидента с самолетом Ryanair, на котором ряд лидеров европейских стран выразили опасения, что Москва может... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:41
2021-05-31T14:11
задержание основателя telegram-канала nexta
евросовет
александр лукашенко
россия
ryanair
евросоюз
белоруссия
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751270_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_9758fd3e852731f9d2714aea5e186dc6.jpg
МАДРИД, 31 мая — РИА Новости. ЕС на прошлой неделе провел закрытый саммит после инцидента с самолетом Ryanair, на котором ряд лидеров европейских стран выразили опасения, что Москва может воспользоваться создавшейся ситуацией и "поглотить Белоруссию", сообщила испанская газета Pais со ссылкой на неназванные источники.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речи об объединении России и Белоруссии не ведется, есть планы по углублению интеграции в Союзном государстве, которые соответствуют интересам двух народов.Как утверждает издание, внеплановый саммит состоялся спустя сутки после того, как самолет авиакомпании Ryainair перенаправили в Минск. По данным Pais, встреча лидеров стран ЕС проходила в закрытом формате, чтобы избежать возможных утечек. Глава Евросовета Шарль Мишель настоял на том, чтобы дебаты носили конфиденциальный характер, при этом лидерам стран запретили пользоваться телефоном. Эта мера, по мнению источников издания, позволила политикам открыто выразить свое мнение о возможных последствиях в связи с индентом.Источники, с которыми консультировалась Pais, считают, что на этой встрече обсуждался "риск того, что президент России Владимир Путин, воспользуется растущей изоляцией Александра Лукашенко, чтобы включить Белоруссию в своего рода федерацию".В статье отмечается, что именно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, был первым, кто упомянул о риске того, что инцидент с Ryanair, как пишет издание, "даст Путину возможность, случайно или преднамеренно, ускорить реализацию "плана по поглощению Белоруссии"."Двадцать семь (стран ЕС. — Прим. ред.) планируют контрнаступление, которое они конкретизируют на европейском саммите в конце июня", — пишет издание. В частности, Брюссель намерен предложить план нормализации отношений с Москвой, который "поможет преодолеть тянущиеся на протяжении семи лет столкновения". При этом указывается, что в случае отказа Россию ждут новые санкции и дальнейшая эскалация противостояния.Инцидент с самолетом RyanairСледовавший из Афин в Вильнюс лайнер Ryanair сел в минском аэропорту 23 мая после сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим рейсом летел проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Вместе с ним также задержали россиянку Софию Сапегу. Спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку.
https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html
https://ria.ru/20210529/peregovory-1734750925.html
https://ria.ru/20210406/lukashenko-1604418659.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751270_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fa704a0bf3119e953d76c959b2fad1b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, евросовет, александр лукашенко, россия, ryanair, евросоюз, белоруссия, в мире, политика

СМИ: в ЕС провели саммит из-за опасений "поглощения" Россией Белоруссии

11:41 31.05.2021 (обновлено: 14:11 31.05.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoСотрудник службы протокола с флагами ЕС в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе
Сотрудник службы протокола с флагами ЕС в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
МАДРИД, 31 мая — РИА Новости. ЕС на прошлой неделе провел закрытый саммит после инцидента с самолетом Ryanair, на котором ряд лидеров европейских стран выразили опасения, что Москва может воспользоваться создавшейся ситуацией и "поглотить Белоруссию", сообщила испанская газета Pais со ссылкой на неназванные источники.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речи об объединении России и Белоруссии не ведется, есть планы по углублению интеграции в Союзном государстве, которые соответствуют интересам двух народов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 08:00
Почему у Запада нет приемов против Лукашенко
Как утверждает издание, внеплановый саммит состоялся спустя сутки после того, как самолет авиакомпании Ryainair перенаправили в Минск. По данным Pais, встреча лидеров стран ЕС проходила в закрытом формате, чтобы избежать возможных утечек. Глава Евросовета Шарль Мишель настоял на том, чтобы дебаты носили конфиденциальный характер, при этом лидерам стран запретили пользоваться телефоном. Эта мера, по мнению источников издания, позволила политикам открыто выразить свое мнение о возможных последствиях в связи с индентом.
Источники, с которыми консультировалась Pais, считают, что на этой встрече обсуждался "риск того, что президент России Владимир Путин, воспользуется растущей изоляцией Александра Лукашенко, чтобы включить Белоруссию в своего рода федерацию".
В статье отмечается, что именно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, был первым, кто упомянул о риске того, что инцидент с Ryanair, как пишет издание, "даст Путину возможность, случайно или преднамеренно, ускорить реализацию "плана по поглощению Белоруссии".
"Двадцать семь (стран ЕС. — Прим. ред.) планируют контрнаступление, которое они конкретизируют на европейском саммите в конце июня", — пишет издание.
В частности, Брюссель намерен предложить план нормализации отношений с Москвой, который "поможет преодолеть тянущиеся на протяжении семи лет столкновения". При этом указывается, что в случае отказа Россию ждут новые санкции и дальнейшая эскалация противостояния.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 19:28
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко

Инцидент с самолетом Ryanair

Следовавший из Афин в Вильнюс лайнер Ryanair сел в минском аэропорту 23 мая после сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим рейсом летел проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Вместе с ним также задержали россиянку Софию Сапегу. Спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.
Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 12:16
Лукашенко рассказал, какую страну считает дружественной
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaЕвросоветАлександр ЛукашенкоРоссияRyanairЕвросоюзБелоруссияВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
09:51Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
09:47В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
09:46Директор ПМЭФ рассказал о ПЦР-тестировании для участников
09:46В Германии заявили, что сделали все для запуска "Северного потока — 2"
09:44Путин внес в Госдуму проект о праве Генпрокуратуры защищать Россию в ЕСПЧ
09:44Следствие просит продлить арест экс-губернатору Фургалу
09:39В США предрекли "победу" Путина на саммите с Байденом
Лента новостейМолния