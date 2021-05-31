СМИ: в ЕС провели саммит из-за опасений "поглощения" Россией Белоруссии
11:41 31.05.2021 (обновлено: 14:11 31.05.2021)
© AP Photo / Virginia MayoСотрудник службы протокола с флагами ЕС в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
МАДРИД, 31 мая — РИА Новости. ЕС на прошлой неделе провел закрытый саммит после инцидента с самолетом Ryanair, на котором ряд лидеров европейских стран выразили опасения, что Москва может воспользоваться создавшейся ситуацией и "поглотить Белоруссию", сообщила испанская газета Pais со ссылкой на неназванные источники.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речи об объединении России и Белоруссии не ведется, есть планы по углублению интеграции в Союзном государстве, которые соответствуют интересам двух народов.
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Как утверждает издание, внеплановый саммит состоялся спустя сутки после того, как самолет авиакомпании Ryainair перенаправили в Минск. По данным Pais, встреча лидеров стран ЕС проходила в закрытом формате, чтобы избежать возможных утечек. Глава Евросовета Шарль Мишель настоял на том, чтобы дебаты носили конфиденциальный характер, при этом лидерам стран запретили пользоваться телефоном. Эта мера, по мнению источников издания, позволила политикам открыто выразить свое мнение о возможных последствиях в связи с индентом.
Источники, с которыми консультировалась Pais, считают, что на этой встрече обсуждался "риск того, что президент России Владимир Путин, воспользуется растущей изоляцией Александра Лукашенко, чтобы включить Белоруссию в своего рода федерацию".
В статье отмечается, что именно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, был первым, кто упомянул о риске того, что инцидент с Ryanair, как пишет издание, "даст Путину возможность, случайно или преднамеренно, ускорить реализацию "плана по поглощению Белоруссии".
"Двадцать семь (стран ЕС. — Прим. ред.) планируют контрнаступление, которое они конкретизируют на европейском саммите в конце июня", — пишет издание.
В частности, Брюссель намерен предложить план нормализации отношений с Москвой, который "поможет преодолеть тянущиеся на протяжении семи лет столкновения". При этом указывается, что в случае отказа Россию ждут новые санкции и дальнейшая эскалация противостояния.
Инцидент с самолетом Ryanair
Следовавший из Афин в Вильнюс лайнер Ryanair сел в минском аэропорту 23 мая после сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим рейсом летел проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Вместе с ним также задержали россиянку Софию Сапегу. Спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.
Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку.
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