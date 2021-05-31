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Россия будет защищать Белоруссию в случае введения санкций, заявили в МИД
Россия будет защищать Белоруссию в случае введения санкций, заявили в МИД - РИА Новости, 31.05.2021
Россия будет защищать Белоруссию в случае введения санкций, заявили в МИД
Москва будет защищать Белоруссию и помогать ей, если ЕС введет против Минска экономические санкции, сказал в интервью РИА Новости директор Департамента... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:58
2021-05-31T11:31
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
жозеп боррель
ryanair
евросоюз
белоруссия
политика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва будет защищать Белоруссию и помогать ей, если ЕС введет против Минска экономические санкции, сказал в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в преддверии неформальной встречи в Португалии 27 мая сообщал агентству Франс Пресс, что главы МИД Евросоюза при обсуждении экономических секторальных санкций по Белоруссии рассмотрят вопросы экспорта калия и транзита российского газа через республику. По итогам встречи Боррель заявил, что ЕС для введения экономических и секторальных санкций по Минска потребуется согласовать новый режим и на это необходимо время. При этом, по его словам, четвертый пакет персональных санкций по Белоруссии практически готов, он может быть утвержден до заседания Совета МИД ЕС 21 июня.При этом он подчеркнул, что подход Москвы "заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер". В частности, что касается транзита российского газа, "надо посчитать, как это отразится на экономике, на имеющихся контрактах", добавил он.Комментируя возможность зеркального ответа в случае введения ЕС санкций против Минска, затрагивающих транзит российского газа, Биричевский отметил: "Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны, нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. 25 ма департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
https://ria.ru/20210529/peregovory-1734752178.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, жозеп боррель, ryanair, евросоюз, белоруссия, политика

Россия будет защищать Белоруссию в случае введения санкций, заявили в МИД

10:58 31.05.2021 (обновлено: 11:31 31.05.2021)
 
© Фото : МИД РоссииДиректор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва будет защищать Белоруссию и помогать ей, если ЕС введет против Минска экономические санкции, сказал в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в преддверии неформальной встречи в Португалии 27 мая сообщал агентству Франс Пресс, что главы МИД Евросоюза при обсуждении экономических секторальных санкций по Белоруссии рассмотрят вопросы экспорта калия и транзита российского газа через республику. По итогам встречи Боррель заявил, что ЕС для введения экономических и секторальных санкций по Минска потребуется согласовать новый режим и на это необходимо время. При этом, по его словам, четвертый пакет персональных санкций по Белоруссии практически готов, он может быть утвержден до заседания Совета МИД ЕС 21 июня.
"Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления", - сказал Биричевский.
При этом он подчеркнул, что подход Москвы "заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер". В частности, что касается транзита российского газа, "надо посчитать, как это отразится на экономике, на имеющихся контрактах", добавил он.
Комментируя возможность зеркального ответа в случае введения ЕС санкций против Минска, затрагивающих транзит российского газа, Биричевский отметил: "Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны, нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
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Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. 25 ма департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
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