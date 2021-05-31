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Археологи нашли на юге Израиля базилику возрастом две тысячи лет
Археологи нашли на юге Израиля базилику возрастом две тысячи лет - РИА Новости, 31.05.2021
Археологи нашли на юге Израиля базилику возрастом две тысячи лет
Базилика возрастом две тысячи лет, крупнейшая в своём роде в Израиле, обнаружена во время археологических раскопок на юге страны, сообщило Управление древностей РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:22
2021-05-31T17:22
2021-05-31T18:08
культура
археология
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости. Базилика возрастом две тысячи лет, крупнейшая в своём роде в Израиле, обнаружена во время археологических раскопок на юге страны, сообщило Управление древностей Израиля.Как сообщает Управление, базилика времён римского правления обнаружена в ходе работ по развитию национального парка Тель-Ашкелон."Речь идёт об огромном здании, крытом крышей и разделённым на три части - центральный зал и два боковых зала. Крышу здания поддерживали мраморные колонны, высота которых, по оценкам, составляет 13 метров. Полы и стены сделаны из мрамора", - рассказали руководители раскопок Рахель Бар-Натан, Саар Ганор и Фредрико Кобрин.При землетрясении в 363 году н.э. базилика была разрушена и заброшена. Как свидетельство тех событий, на полу сохранились следы от подземных толчков. После исламских завоеваний место было преобразовано в "промышленную зону".
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археология, открытия - риа наука, израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости.
Базилика возрастом две тысячи лет, крупнейшая в своём роде в Израиле
, обнаружена во время археологических раскопок на юге страны, сообщило Управление древностей Израиля.
Как сообщает Управление, базилика времён римского правления обнаружена в ходе работ по развитию национального парка Тель-Ашкелон.
"Речь идёт об огромном здании, крытом крышей и разделённым на три части - центральный зал и два боковых зала. Крышу здания поддерживали мраморные колонны, высота которых, по оценкам, составляет 13 метров. Полы и стены сделаны из мрамора", - рассказали руководители раскопок Рахель Бар-Натан, Саар Ганор и Фредрико Кобрин.
При землетрясении в 363 году н.э. базилика была разрушена и заброшена. Как свидетельство тех событий, на полу сохранились следы от подземных толчков. После исламских завоеваний место было преобразовано в "промышленную зону".