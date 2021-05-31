В Азербайджане заявили о перехвате армянского беспилотника на границе
17:48 31.05.2021 (обновлено: 17:57 31.05.2021)
БАКУ, 31 мая – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные обнаружили и приземлили беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Армении на границе.
"На Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы подразделениями азербайджанской армии был обнаружен и приземлен специальными техническими средствами беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "Грифон-12" вооруженных сил Армении", - говорится в заявлении военного ведомства, поступившем в РИА Новости.
Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.
Двадцать седьмого мая и.о. премьера Армении Никол Пашинян предложил отвести армянские и азербайджанские войска от границы и разместить там международных наблюдателей. В связи с этим подал в отставку глава МИД Армении Ара Айвазян, он объяснил это нежеланием создавать подозрения в том, что ведомство может согласиться с инициативами, идущими вразрез с национальными интересами.