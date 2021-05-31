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В Азербайджане заявили о перехвате армянского беспилотника на границе
В Азербайджане заявили о перехвате армянского беспилотника на границе - РИА Новости, 31.05.2021
В Азербайджане заявили о перехвате армянского беспилотника на границе
Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные обнаружили и приземлили беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Армении на границе. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:48
2021-05-31T17:57
ара айвазян
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азербайджан
армения
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БАКУ, 31 мая – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные обнаружили и приземлили беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Армении на границе.Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.Двадцать седьмого мая и.о. премьера Армении Никол Пашинян предложил отвести армянские и азербайджанские войска от границы и разместить там международных наблюдателей. В связи с этим подал в отставку глава МИД Армении Ара Айвазян, он объяснил это нежеланием создавать подозрения в том, что ведомство может согласиться с инициативами, идущими вразрез с национальными интересами.
https://ria.ru/20210529/azerbaydzhan-1734741479.html
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ара айвазян, никол пашинян, одкб, азербайджан, армения, в мире

В Азербайджане заявили о перехвате армянского беспилотника на границе

17:48 31.05.2021 (обновлено: 17:57 31.05.2021)
 
© РИА НовостиАзербайджанские военные в Агдамском районе
Азербайджанские военные в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
БАКУ, 31 мая – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные обнаружили и приземлили беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Армении на границе.

"На Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы подразделениями азербайджанской армии был обнаружен и приземлен специальными техническими средствами беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "Грифон-12" вооруженных сил Армении", - говорится в заявлении военного ведомства, поступившем в РИА Новости.

Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.
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Двадцать седьмого мая и.о. премьера Армении Никол Пашинян предложил отвести армянские и азербайджанские войска от границы и разместить там международных наблюдателей. В связи с этим подал в отставку глава МИД Армении Ара Айвазян, он объяснил это нежеланием создавать подозрения в том, что ведомство может согласиться с инициативами, идущими вразрез с национальными интересами.
 
Ара АйвазянНикол ПашинянОДКБАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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