https://ria.ru/20210531/avtovaz-1734967847.html

"АвтоВАЗ" приостановит производство из-за недостатка комплектующих

"АвтоВАЗ" приостановит производство из-за недостатка комплектующих - РИА Новости, 31.05.2021

"АвтоВАЗ" приостановит производство из-за недостатка комплектующих

"АвтоВАЗ" приостанавливает производство автомобилей на двух сборочных линиях 2 и 3 июня из-за недостатка некоторых комплектующих, говорится в сообщении... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:47

2021-05-31T16:47

2021-05-31T17:25

россия

авто

автоваз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571614163_0:98:3293:1950_1920x0_80_0_0_ddf51adfa069beb74518023583a55a42.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" приостанавливает производство автомобилей на двух сборочных линиях 2 и 3 июня из-за недостатка некоторых комплектующих, говорится в сообщении компании.На платформе B0 компания производит автомобили альянса - Lada Largus, Renault Logan, Sandero.При этом в "АвтоВАЗе" уточнили, что ситуация не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерских центрах."АвтоВАЗ " производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности "АвтоВАЗа " расположены в Тольятти - АО " АвтоВАЗ ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске - ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

https://ria.ru/20200907/zhiguli-1576791231.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, автоваз