"АвтоВАЗ" приостановит производство из-за недостатка комплектующих
16:47 31.05.2021 (обновлено: 17:25 31.05.2021)
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" приостанавливает производство автомобилей на двух сборочных линиях 2 и 3 июня из-за недостатка некоторых комплектующих, говорится в сообщении компании.
"АвтоВАЗ" вынужден приостановить производство автомобилей 2 и 3 июня 2021 года на сборочных линиях №1 (автомобили на платформе B0) и № 5 (производство Granta) из-за недостатка поставок некоторых комплектующих. Компания планирует возобновить производство 4 июня", - говорится в сообщении.
На платформе B0 компания производит автомобили альянса - Lada Largus, Renault Logan, Sandero.
При этом в "АвтоВАЗе" уточнили, что ситуация не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерских центрах.
"АвтоВАЗ " производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности "АвтоВАЗа " расположены в Тольятти - АО " АвтоВАЗ ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске - ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
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