https://ria.ru/20210531/avtomobil-1734941389.html

В России создали Aurus, работающий на водородном топливе

В России создали Aurus, работающий на водородном топливе - РИА Новости, 31.05.2021

В России создали Aurus, работающий на водородном топливе

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ разработал прототип Aurus на водородном топливе. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:06

2021-05-31T15:06

2021-05-31T17:41

россия

aurus

вадим швецов

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

елабуга

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

наука

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734977752_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_04f227bfe52625b43e79322f8e406214.jpg

ЕЛАБУГА, 31 мая — РИА Новости. Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ разработал прототип Aurus на водородном топливе.Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на церемонии запуска модели Aurus Senat в серийное производство.Как подчеркнул глава Минпромторга, это единственная разработка такого рода в премиальном сегменте.Серийное производство российских премиальных автомобилей Aurus Senat началось Елабуге. В церемонии по видеосвязи принял участие Владимир Путин. Производственные мощности завода рассчитаны на пять тысяч автомобилей в год.Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей.Как уточнил Мантуров, в следующем году планируется начать серийное производство внедорожников Aurus Komendant.

https://ria.ru/20210531/aurus-1734933424.html

https://ria.ru/20210311/aurus-1600724570.html

россия

елабуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первый лабораторный образец Aurus на водороде Настоящий Aurus на водороде (первый лабораторный образец). Тест-драйв машины в Татарстане. 2021-05-31T15:06 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, aurus, вадим швецов, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", елабуга, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, наука, технологии, общество, экономика