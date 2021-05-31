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В России создали Aurus, работающий на водородном топливе
В России создали Aurus, работающий на водородном топливе - РИА Новости, 31.05.2021
В России создали Aurus, работающий на водородном топливе
Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ разработал прототип Aurus на водородном топливе. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:06
2021-05-31T17:41
россия
aurus
вадим швецов
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
елабуга
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
наука
технологии
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ЕЛАБУГА, 31 мая — РИА Новости. Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ разработал прототип Aurus на водородном топливе.Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на церемонии запуска модели Aurus Senat в серийное производство.Как подчеркнул глава Минпромторга, это единственная разработка такого рода в премиальном сегменте.Серийное производство российских премиальных автомобилей Aurus Senat началось Елабуге. В церемонии по видеосвязи принял участие Владимир Путин. Производственные мощности завода рассчитаны на пять тысяч автомобилей в год.Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей.Как уточнил Мантуров, в следующем году планируется начать серийное производство внедорожников Aurus Komendant.
https://ria.ru/20210531/aurus-1734933424.html
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Первый лабораторный образец Aurus на водороде
Настоящий Aurus на водороде (первый лабораторный образец). Тест-драйв машины в Татарстане.
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россия, aurus, вадим швецов, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", елабуга, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, наука, технологии, общество, экономика

В России создали Aurus, работающий на водородном топливе

15:06 31.05.2021 (обновлено: 17:41 31.05.2021)
 
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ЕЛАБУГА, 31 мая — РИА Новости. Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ разработал прототип Aurus на водородном топливе.
Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на церемонии запуска модели Aurus Senat в серийное производство.
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии запуска завода по серийное производство лимузинов Аурус - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 14:34
Путин назвал преимущества серийного выпуска автомобилей Aurus
Как подчеркнул глава Минпромторга, это единственная разработка такого рода в премиальном сегменте.
"Aurus на сегодняшний день — это не фигура речи — единственный в мире (в своем классе), кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе", — заявил Мантуров.
Серийное производство российских премиальных автомобилей Aurus Senat началось Елабуге. В церемонии по видеосвязи принял участие Владимир Путин. Производственные мощности завода рассчитаны на пять тысяч автомобилей в год.
Прототип электрического мотоцикла AURUS. Кадры Минпромторга
11 марта, 11:11
Минпромторг показал первый прототип электромотоцикла Aurus
Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей.
Как уточнил Мантуров, в следующем году планируется начать серийное производство внедорожников Aurus Komendant.
Качественная машина: старт серийного производства Aurus Senat
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
1 из 12

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
2 из 12

В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
3 из 12

В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.

Старт серийного производства автомобилей Aurus Senat
4 из 12

Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии запуска завода по серийному производству лимузинов Аурус на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане
5 из 12

Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
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© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.

Церемония запуска завода по серийному производству лимузинов Аурус на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане по видеосвязи
6 из 12

"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.

© РИА Новости / Сергей Ильин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Sena
7 из 12

Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.


Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
8 из 12

Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.


© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
9 из 12

В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
10 из 12

Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
11 из 12

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
12 из 12

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 12

В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 12

Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
6 из 12

"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.


© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 12

Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
 
РоссияAurusВадим ШвецовНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"ЕлабугаДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинНаукаТехнологииОбществоЭкономика
 
 
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