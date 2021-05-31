https://ria.ru/20210531/alkogol-1734952839.html

Ученые назвали фактор, усугубляющий действие алкоголя на печень

Ученые назвали фактор, усугубляющий действие алкоголя на печень - РИА Новости, 31.05.2021

Ученые назвали фактор, усугубляющий действие алкоголя на печень

Австралийские ученые установили, что люди с избыточным весом или ожирением, употребляющие алкоголь, подвергаются большему риску заболеваний печени и смерти от... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:00

2021-05-31T17:00

2021-05-31T17:00

наука

здоровье

сиднейский университет

австралия

питание

алкоголь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148683/42/1486834257_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_5d41ee6b20eec2e641c249119105ba26.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Австралийские ученые установили, что люди с избыточным весом или ожирением, употребляющие алкоголь, подвергаются большему риску заболеваний печени и смерти от них. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Clinical Nutrition.Исследователи из Сиднейского университета и Университета Нового Южного Уэльса проанализировали связь избыточного веса и ожирения с алкогольными болезнями печени. Для анализа они использовали данные Британского биобанка (UK Biobank) — крупнейшего когортного биомедицинского исследования, проводимого в Великобритании с 2006 года.Авторы обобщили подробную биологическую, поведенческую и медицинскую информацию от почти полумиллиона участников исследования в возрасте от 40 до 69 лет, для каждого в среднем за 10,5 лет. Это первое столь масштабное исследование на данную тему в мире.Ученые обнаружили, что люди с избыточным весом или ожирением, которые употребляли алкоголь, были подвержены большему риску заболеваний печени по сравнению с участниками в диапазоне здорового веса, употреблявшими алкоголь на том же уровне."Даже для людей, которые не выходили за рамки рекомендаций по употреблению алкоголя, участники, классифицированные как страдающие ожирением, имели более чем на пятьдесят процентов больший риск заболевания печени", — приводятся в пресс-релизе Сиднейского университета слова руководителя исследования профессора Эммануэля Стаматакиса (Emmanuel Stamatakis) из Центра Чарльза Перкинса факультета медицины и здоровья.В соответствии с такими показателями, как индекс массы тела (ИМТ) и окружность талии, авторы разделили всех участников на три категории: с нормальным, избыточным весом и ожирением. Уровень потребления алкоголя ученые оценивали на основе данных, приведенных самими участниками, в сравнении с рекомендациями Национальный совет по здравоохранению и медицинским исследованиям Австралии, в которых говорится, что верхний предел для взрослых здоровых людей составляет 10 стандартных напитков в неделю, но не более четырех в день.У тех, кто регулярно употреблял алкоголь сверх этой нормы риск развития алкогольной жировой болезни печени оказался выше в шесть раз, а смерти от этой болезни — в семь раз. Еще на 50 процентов эти риски возрастали у людей с избыточным весом или ожирением.Учитывая тот факт, что в западных странах две трети взрослого населения имеют проблемы с избыточным весом, и количество таких людей с каждым годом только возрастает, существующие рекомендации по потреблению алкоголя необходимо срочно пересмотреть в сторону понижения, считают авторы."Основываясь на результатах нашего исследования, мы думаем, что люди с избыточным весом должны потреблять алкоголь осторожно и стремиться к значительно меньшему количеству, чем указано в общих рекомендациях", — говорит Стаматакис. — Текущие рекомендации по алкоголю основаны на обзорах имеющихся данных, но в будущих обновлениях необходимо учитывать избыточный вес как фактор, увеличивающий риск заболевания печени".Кроме того, отмечают ученые, стандартные рекомендации написаны для условно здоровых людей, к которым нельзя относить тех, у кого уже есть заболевания печени, гепатиты B и C или ожирение.

https://ria.ru/20210511/ozhirenie-1731781131.html

https://ria.ru/20201112/alkogol-1584259025.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, сиднейский университет, австралия, питание, алкоголь