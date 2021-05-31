https://ria.ru/20210531/abyzov-1734919809.html

Суд назначил экспертизу по делу экс-министра Абызова

Суд назначил экспертизу по делу экс-министра Абызова - РИА Новости, 31.05.2021

Суд назначил экспертизу по делу экс-министра Абызова

Арбитражный суд Москвы назначил экспертизу для оценки ряда сделок, убыточность которых стала одним из оснований требования привлечь к субсидиарной... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:31

2021-05-31T13:31

2021-05-31T13:40

дело экс-министра абызова

михаил абызов

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил экспертизу для оценки ряда сделок, убыточность которых стала одним из оснований требования привлечь к субсидиарной ответственности на 34 миллиарда рублей экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших ранее крупную инжиниринговую компанию "Группа Е4".Также, как следует из информации в картотеке арбитражных дел и подтвердили РИА Новости участники заседания, в связи с удовлетворением соответствующего ходатайства Альфа-банка, одного из кредиторов "Группы Е4", суд в понедельник приостановил производство по этому вопросу.Суд в рамках дела о банкротстве Е4 рассматривает заявления ее конкурсных кредиторов - Альфа-банка, кипрской Redeliaco Holdings Ltd, ПАО "Т Плюс", гражданина Александра Матвеева, ООО "СУПТР-10", а также конкурсного управляющего Игоря Вышегородцева о взыскании с Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента Е4 Андрея Малышева более 34 миллиардов рублей.Представитель Альфа-банка в апреле пояснял, что одно из оснований предъявленных требований - приобретение "Группой Е4" компаний "Буреягэсстрой", "Е4-Центрэнергомонтаж", "СибКОТЭС" и "Сибтехэнерго" по завышенной стоимости. В то же время один из ответчиков представил рецензию на отчет об этих сделках, в которых их нерыночность опровергается. Чтобы разрешить спор, представитель банка и предложил назначить судебную оценочную экспертизу.Как также рассказал РИА Новости Вышегородцев, суд в понедельник выбрал для экспертизы организацию, предложенную Альфа-банком, который уже перевел на депозит суда 400 тысяч рублей. Старший юрист АБ "Бартолиус" Алексей Балан, представляющий в суде Абызова, сообщил агентству, что его доверитель возражал против экспертизы. "Господин Малышев, бывший генеральный директор Е4, был согласен с назначением экспертизы", - сказал Балан.Абызов, который с 2012 по 2018 год занимал пост министра РФ по делам открытого правительства, до перехода на госслужбу возглавлял "Группу Е4". Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом в 2016 году. По данным СМИ, Сиротенко была единственным бенефициаром Е4, по крайней мере, после того, как Абызов в 2012 году занял пост министра, однако в 2016 году супруги развелись. Сумма иска равна размеру включенных на данный момент в реестр "Группы Е4" требований кредиторов.Абызов фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - Сибирской энергетической компании и Региональных электрических сетей - и вывел их за рубеж. Абызова также обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.Гагаринский суд Москвы в октябре по иску Генпрокуратуры взыскал с экс-чиновника 32,5 миллиарда рублей в доход государства. По мнению прокуратуры, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.

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https://ria.ru/20210317/villa-1601699127.html

https://ria.ru/20201020/abyzov-1580721894.html

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дело экс-министра абызова, михаил абызов, москва, происшествия