https://ria.ru/20210530/zamorozki-1734771040.html

Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России

Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России - РИА Новости, 30.05.2021

Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России

Заморозки ожидаются в центре Европейской России, а также в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжья и в Сибири, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T00:34

2021-05-30T00:34

2021-05-30T00:34

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заморозки ожидаются в центре Европейской России, а также в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжья и в Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также добавил, что в Хакасии будут заморозки до минус 7 градусов."Очень заметные колебания температуры в Томской и Новосибирской области. В Новосибирской области в ближайшую ночь до минус 2 градусов, в Томской и Кемеровской - до минус 3 градусов, аналогичная ситуация в Алтайском крае", - сказал Вильфанд.По словам Вильфанда, в этих сибирских регионах на смену заморозкам придет очень жаркая погода до 33 градусов, а потом опять резкое понижение.

https://ria.ru/20210530/pogoda-1734770457.html

россия

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2021

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество