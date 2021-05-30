Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заморозки ожидаются в центре Европейской России, а также в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжья и в Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Ближайшую ночь, в ночь на 30 мая и даже на 31 мая, в ряде регионов заморозки… Тот факт, что в ближайшую ночь в Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской областях, в Карелии, Новгородской областях - до минус 2 градусов, в Ленинградской - до минус 3 градусов. Еще более интенсивные заморозки за юге Сибирского федерального округа - от минус 5 до минус 7 градусов. Это не заморозки, а даже легкие морозы", - сказал Вильфанд.
Он также добавил, что в Хакасии будут заморозки до минус 7 градусов.
"Очень заметные колебания температуры в Томской и Новосибирской области. В Новосибирской области в ближайшую ночь до минус 2 градусов, в Томской и Кемеровской - до минус 3 градусов, аналогичная ситуация в Алтайском крае", - сказал Вильфанд.
По словам Вильфанда, в этих сибирских регионах на смену заморозкам придет очень жаркая погода до 33 градусов, а потом опять резкое понижение.