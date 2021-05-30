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Очевидец рассказал, что был в квартире екатеринбуржца перед стрельбой
Очевидец рассказал, что был в квартире екатеринбуржца перед стрельбой - РИА Новости, 30.05.2021
Очевидец рассказал, что был в квартире екатеринбуржца перед стрельбой
Один из очевидцев сообщил, что побывал в квартире устроившего стрельбу по прохожим в Екатеринбурге мужчины перед инцидентом. Об этом пишет E1.RU. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T22:33
2021-05-30T22:33
2021-05-30T23:25
стрельба в екатеринбурге
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Один из очевидцев сообщил, что побывал в квартире устроившего стрельбу по прохожим в Екатеринбурге мужчины перед инцидентом. Об этом пишет E1.RU.Парень рассказал, что злоумышленник позвал его в квартиру на разговор. "Я зашел, он говорит: "нож возьми", я сказал, что мне не надо, но (он) повторил: "нож возьми", — продолжил молодой человек. По его словам, преступник приказал ему лечь на пол и положить руки за голову. "Говорит: "я в тебя сейчас стрельну". Я спросил, за что, а он говорит: "а просто так", — рассказал он. После этого мужчина навел оружие на заложника, выстрелил, но попал в кресло. "У меня в ушах звенело, но я смог убежать", — признался парень. Ранее житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна своего дома на улице Бородина, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позднее силовики задержали злоумышленника. Он был сильно пьян.
https://ria.ru/20210530/ochevidtsy-1734842273.html
https://ria.ru/20210530/strelba-1734834726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в екатеринбурге, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), екатеринбург, происшествия
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Один из очевидцев сообщил, что побывал в квартире устроившего стрельбу по прохожим в Екатеринбурге
мужчины перед инцидентом. Об этом пишет E1.RU
.
Парень рассказал, что злоумышленник позвал его в квартиру на разговор.
"Я зашел, он говорит: "нож возьми", я сказал, что мне не надо, но (он) повторил: "нож возьми", — продолжил молодой человек.
По его словам, преступник приказал ему лечь на пол и положить руки за голову.
"Говорит: "я в тебя сейчас стрельну". Я спросил, за что, а он говорит: "а просто так", — рассказал он.
После этого мужчина навел оружие на заложника, выстрелил, но попал в кресло.
"У меня в ушах звенело, но я смог убежать", — признался парень.
Ранее житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна своего дома на улице Бородина, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии
. Позднее силовики задержали злоумышленника. Он был сильно пьян.