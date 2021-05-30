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Очевидец рассказал, что был в квартире екатеринбуржца перед стрельбой
Очевидец рассказал, что был в квартире екатеринбуржца перед стрельбой - РИА Новости, 30.05.2021
Очевидец рассказал, что был в квартире екатеринбуржца перед стрельбой
Один из очевидцев сообщил, что побывал в квартире устроившего стрельбу по прохожим в Екатеринбурге мужчины перед инцидентом. Об этом пишет E1.RU. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T22:33
2021-05-30T23:25
стрельба в екатеринбурге
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Один из очевидцев сообщил, что побывал в квартире устроившего стрельбу по прохожим в Екатеринбурге мужчины перед инцидентом. Об этом пишет E1.RU.Парень рассказал, что злоумышленник позвал его в квартиру на разговор. "Я зашел, он говорит: "нож возьми", я сказал, что мне не надо, но (он) повторил: "нож возьми", — продолжил молодой человек. По его словам, преступник приказал ему лечь на пол и положить руки за голову. "Говорит: "я в тебя сейчас стрельну". Я спросил, за что, а он говорит: "а просто так", — рассказал он. После этого мужчина навел оружие на заложника, выстрелил, но попал в кресло. "У меня в ушах звенело, но я смог убежать", — признался парень. Ранее житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна своего дома на улице Бородина, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позднее силовики задержали злоумышленника. Он был сильно пьян.
https://ria.ru/20210530/ochevidtsy-1734842273.html
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стрельба в екатеринбурге, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), екатеринбург, происшествия

Очевидец рассказал, что был в квартире екатеринбуржца перед стрельбой

22:33 30.05.2021 (обновлено: 23:25 30.05.2021)
 
© РИА НовостиСитуация на месте стрельбы в Екатеринбурге
Ситуация на месте стрельбы в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Один из очевидцев сообщил, что побывал в квартире устроившего стрельбу по прохожим в Екатеринбурге мужчины перед инцидентом. Об этом пишет E1.RU.
Парень рассказал, что злоумышленник позвал его в квартиру на разговор.
"Я зашел, он говорит: "нож возьми", я сказал, что мне не надо, но (он) повторил: "нож возьми", — продолжил молодой человек.
По его словам, преступник приказал ему лечь на пол и положить руки за голову.
Ситуация на месте стрельбы в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
Вчера, 21:25
Очевидцы раскрыли подробности стрельбы по прохожим в Екатеринбурге
"Говорит: "я в тебя сейчас стрельну". Я спросил, за что, а он говорит: "а просто так", — рассказал он.
После этого мужчина навел оружие на заложника, выстрелил, но попал в кресло.
"У меня в ушах звенело, но я смог убежать", — признался парень.
Ранее житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна своего дома на улице Бородина, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позднее силовики задержали злоумышленника. Он был сильно пьян.
Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры в Екатеринбурге. Кадры ЧП - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
Вчера, 19:57
Момент стрельбы по прохожим в Екатеринбурге попал на видео
 
Стрельба в ЕкатеринбургеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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