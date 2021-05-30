https://ria.ru/20210530/zaderzhanie-1734848098.html

Задержание устроившего стрельбу в Екатеринбурге мужчины попало на видео

Задержание устроившего стрельбу в Екатеринбурге мужчины попало на видео - РИА Новости, 30.05.2021

Задержание устроившего стрельбу в Екатеринбурге мужчины попало на видео

Следственный комитет опубликовал кадры задержания екатеринбуржца, открывшего стрельбу из окна своей квартиры. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T22:51

2021-05-30T22:51

2021-05-30T23:04

стрельба в екатеринбурге

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры задержания екатеринбуржца, открывшего стрельбу из окна своей квартиры. На записи видно, что преступник лежит на животе в наручниках. На месте происшествия работают силовики. После штурма в квартире выбиты стекла на окнах. Инцидент произошел в районе Химмаш в Екатеринбурге, житель дома начал стрелять по прохожим, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, их госпитализировали.Позднее силовики задержали злоумышленника; 48-летний мужчина, вооруженный охотничьим карабином, был пьян. Его направят на психологическую экспертизу. Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, злоумышленника уволили из полиции более десяти лет назад.СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

https://ria.ru/20210530/ochevidtsy-1734842273.html

екатеринбург

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2021

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стрельба в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия