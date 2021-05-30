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Задержание устроившего стрельбу в Екатеринбурге мужчины попало на видео
Задержание устроившего стрельбу в Екатеринбурге мужчины попало на видео - РИА Новости, 30.05.2021
Задержание устроившего стрельбу в Екатеринбурге мужчины попало на видео
Следственный комитет опубликовал кадры задержания екатеринбуржца, открывшего стрельбу из окна своей квартиры. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T22:51
2021-05-30T22:51
2021-05-30T23:04
стрельба в екатеринбурге
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры задержания екатеринбуржца, открывшего стрельбу из окна своей квартиры. На записи видно, что преступник лежит на животе в наручниках. На месте происшествия работают силовики. После штурма в квартире выбиты стекла на окнах. Инцидент произошел в районе Химмаш в Екатеринбурге, житель дома начал стрелять по прохожим, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, их госпитализировали.Позднее силовики задержали злоумышленника; 48-летний мужчина, вооруженный охотничьим карабином, был пьян. Его направят на психологическую экспертизу. Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, злоумышленника уволили из полиции более десяти лет назад.СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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стрельба в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры задержания екатеринбуржца, открывшего стрельбу из окна своей квартиры.
На записи видно, что преступник лежит на животе в наручниках. На месте происшествия работают силовики. После штурма в квартире выбиты стекла на окнах.
Инцидент произошел в районе Химмаш в Екатеринбурге, житель дома начал стрелять по прохожим, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии
, их госпитализировали.
Позднее силовики задержали злоумышленника; 48-летний мужчина, вооруженный охотничьим карабином, был пьян. Его направят на психологическую экспертизу. Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, злоумышленника уволили из полиции более десяти лет назад.
СК
возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.