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Площадь лесных пожаров в Якутии увеличилась почти на две тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров в Якутии увеличилась почти на две тысячи гектаров - РИА Новости, 30.05.2021
Площадь лесных пожаров в Якутии увеличилась почти на две тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась почти на 2 тысячи гектаров, обнаружены три новых очага, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T09:48
2021-05-30T09:48
2021-05-30T09:48
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
томпонский район
происшествия
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ЯКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась почти на 2 тысячи гектаров, обнаружены три новых очага, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.По данным Авиалесоохраны, в настоящее время на территории Якутии зарегистрировано 13 природных пожаров в Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Намском, Верхоянском, Среднеколымском и Томпонском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составила 2632,5 га. За сутки ликвидировано 2 природных пожара на площади 16 гектаров. К тушению привлекалось 276 человек и 33 единицы техники специализированных подразделений лесоохраны и местного населения. Патрульно-контрольными группами составлено 5 протоколов об административном правонарушении и проинструктировано о мерах пожарной безопасности 291 человек."За сутки количество пожаров увеличилось на 3 очага, площадь пожаров увеличилась на 1937,4 гектара, за счет обнаружения новых пожаров и увеличения площадей вновь обнаруженных пожаров. На особом контроле Главного управления находится обстановка с природными пожарами на территории Нюрбинского, Среднеколымского и Томпонского районов, где действуют 4 крупных природных пожара на площади 2 446 гектар", - приводятся слова начальника ГУ МЧС РФ по республике Павла Гарина.Также отмечается, что в Якутии проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах. "По данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребназора, <…> ПДК не превышена", - добавили в ведомстве.Ранее сообщалось о том, что власти Якутии введут особый противопожарный режим на территории региона, в четверг такой режим объявлен в пятом по счету районе республики.
https://ria.ru/20210522/pozhary-1733486889.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томпонский район, происшествия