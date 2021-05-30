https://ria.ru/20210530/strelba-1734843574.html

Стрелявший в Екатеринбурге мужчина оказал сопротивление при задержании

Стрелявший в Екатеринбурге мужчина оказал сопротивление при задержании - РИА Новости, 30.05.2021

Стрелявший в Екатеринбурге мужчина оказал сопротивление при задержании

Мужчина, открывший стрельбу из окон дома в Екатеринбурге, вел огонь также и по правоохранителям при задержании, рассказал представитель СУСК по Свердловской... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T21:47

2021-05-30T21:47

2021-05-30T22:59

стрельба в екатеринбурге

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу из окон дома в Екатеринбурге, вел огонь также и по правоохранителям при задержании, рассказал представитель СУСК по Свердловской области.Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже он был задержан."Были произведены выстрелы. Их количество будет установлено в ходе расследования", - сказал представитель СУСК журналистам в ответ на просьбу подтвердить то, что мужчина стрелял в полицейских при задержании.

https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html

свердловская область

екатеринбург

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Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры в Екатеринбурге. Кадры ЧП Кадры из Екатеринбурга, где вооружённый мужчина ведёт огонь из окна жилого дома. Ряд СМИ сообщают, что стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. 2021-05-30T21:47 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в екатеринбурге, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловская область, екатеринбург, происшествия