https://ria.ru/20210530/strelba-1734834726.html

Момент стрельбы по прохожим в Екатеринбурге попал на видео

Момент стрельбы по прохожим в Екатеринбурге попал на видео - РИА Новости, 30.05.2021

Момент стрельбы по прохожим в Екатеринбурге попал на видео

Стрельба из окна жилого дома в Екатеринбурге попала на видео. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T19:57

2021-05-30T19:57

2021-05-30T20:20

стрельба в екатеринбурге

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Стрельба из окна жилого дома в Екатеринбурге попала на видео. На кадрах, снятых из окна соседнего дома, видна улица и слышны несколько выстрелов. По словам автора ролика, злоумышленник открыл огонь с четвертого этажа жилого здания. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в полицию поступила информация, что в одном из домов по улице Бородина слышны выстрелы. Место происшествия было оцеплено. Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. В результате получили ранения девочка и сотрудник Росгвардии, им оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают руководители УМВД России по городу Екатеринбургу. Личность гражданина и используемый тип оружия устанавливаются.

https://ria.ru/20210530/devochka-1734834462.html

свердловская область

екатеринбург

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Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры в Екатеринбурге. Кадры ЧП Кадры из Екатеринбурга, где вооружённый мужчина ведёт огонь из окна жилого дома. Ряд СМИ сообщают, что стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. 2021-05-30T19:57 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в екатеринбурге, свердловская область, екатеринбург, происшествия