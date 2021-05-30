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Момент стрельбы по прохожим в Екатеринбурге попал на видео
Момент стрельбы по прохожим в Екатеринбурге попал на видео - РИА Новости, 30.05.2021
Момент стрельбы по прохожим в Екатеринбурге попал на видео
Стрельба из окна жилого дома в Екатеринбурге попала на видео. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T19:57
2021-05-30T19:57
2021-05-30T20:20
стрельба в екатеринбурге
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Стрельба из окна жилого дома в Екатеринбурге попала на видео. На кадрах, снятых из окна соседнего дома, видна улица и слышны несколько выстрелов. По словам автора ролика, злоумышленник открыл огонь с четвертого этажа жилого здания. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в полицию поступила информация, что в одном из домов по улице Бородина слышны выстрелы. Место происшествия было оцеплено. Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. В результате получили ранения девочка и сотрудник Росгвардии, им оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают руководители УМВД России по городу Екатеринбургу. Личность гражданина и используемый тип оружия устанавливаются.
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Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры в Екатеринбурге. Кадры ЧП
Кадры из Екатеринбурга, где вооружённый мужчина ведёт огонь из окна жилого дома. Ряд СМИ сообщают, что стрельбу открыл бывший сотрудник полиции.
2021-05-30T19:57
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стрельба в екатеринбурге, свердловская область, екатеринбург, происшествия