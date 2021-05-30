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Врачи оценили состояние здоровья пострадавших на батуте детей
Врачи оценили состояние здоровья пострадавших на батуте детей - РИА Новости, 30.05.2021
Врачи оценили состояние здоровья пострадавших на батуте детей
Врачи оценивают состояние пострадавших на батуте девочек как тяжелое и крайне тяжелое, детям оказывают экстренную медпомощь, сообщили журналистам в мэрии... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T15:18
2021-05-30T17:09
чп с уличным батутом в барнауле
россия
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
алтайский край
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 30 мая - РИА Новости. Врачи оценивают состояние пострадавших на батуте девочек как тяжелое и крайне тяжелое, детям оказывают экстренную медпомощь, сообщили журналистам в мэрии Барнаула."Сегодня в 16.20 по улице Попова, 70д, ТЦ "Район", в результате порыва ветра перевернулся батут... Пострадали двое детей 2017 года рождения. Детскими реанимационными бригадами дети доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек как тяжелое и крайне тяжелое. В настоящий момент детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры", - уточняют в мэрии.Также сообщается, что батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между предпринимателем и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок."Контроль за соблюдением технических требований эксплуатаций батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, осуществляет управление Ростехнадзора. На месте происшествия работают следственные органы, руководители администрации города и администрации Ленинского района", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в воскресенье около одного из торговых центров в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы. СУСК России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
https://ria.ru/20210530/barnaul-1734804316.html
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чп с уличным батутом в барнауле, россия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), алтайский край, барнаул, происшествия

Врачи оценили состояние здоровья пострадавших на батуте детей

15:18 30.05.2021 (обновлено: 17:09 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БАРНАУЛ, 30 мая - РИА Новости. Врачи оценивают состояние пострадавших на батуте девочек как тяжелое и крайне тяжелое, детям оказывают экстренную медпомощь, сообщили журналистам в мэрии Барнаула.
"Сегодня в 16.20 по улице Попова, 70д, ТЦ "Район", в результате порыва ветра перевернулся батут... Пострадали двое детей 2017 года рождения. Детскими реанимационными бригадами дети доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек как тяжелое и крайне тяжелое. В настоящий момент детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры", - уточняют в мэрии.
Батут с детьми опрокинулся в Барнауле. Кадры ЧП
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В Барнауле две девочки пострадали при ЧП с батутом
Также сообщается, что батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между предпринимателем и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок.
"Контроль за соблюдением технических требований эксплуатаций батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, осуществляет управление Ростехнадзора. На месте происшествия работают следственные органы, руководители администрации города и администрации Ленинского района", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в воскресенье около одного из торговых центров в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы. СУСК России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
 
ЧП с уличным батутом в БарнаулеРоссияФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Алтайский крайБарнаулПроисшествия
 
 
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