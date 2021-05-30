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Осужденный в США за шпионаж в пользу РФ экс-офицер объявил о невиновности
Осужденный в США за шпионаж в пользу РФ экс-офицер объявил о невиновности - РИА Новости, 30.05.2021
Осужденный в США за шпионаж в пользу РФ экс-офицер объявил о невиновности
Бывший американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс, приговоренный к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу России, попытался отменить... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T04:22
2021-05-30T07:30
россия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Бывший американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс, приговоренный к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу России, попытался отменить сделанное ранее признание вины, передает агентство Associated Press.Суд в американском штате Вирджиния вынес приговор бывшему спецназовцу 14 мая. На суде он извинился за содеянное, подчеркнув, что стал "жертвой российской разведки" и "подверг себя опасности", и сознался, что якобы работал Москву.На этой неделе Дзибински-Деббинс подал из своей тюремной камеры в Александрии рукописное ходатайство, в котором попросил отозвать признание вины. Он не объяснил причин такого решения.По данным агентства, прокуроры заявили, что у Дзибински-Деббинса нет оснований для отзыва признания. В пятницу, через два дня после того, как бывший спецназовец подал ходатайство, его адвокат Дэвид Беновиц попросил отклонить это ходатайство.Ранее адвокат отставного спецназовца настаивал в суде, что действия его подзащитного нанесли минимальный ущерб США, а сотрудники российских спецслужб якобы шантажировали Дзибински-Деббинса, угрожая раскрыть подробности его личной жизни.Согласно документам суда, 46-летний Дзибински-Деббинс с декабря 1996 года по январь 2011 года сотрудничал с российской разведкой. В течение этого времени он периодически ездил в Россию и, по его заявлению, встречался там с представителями российских спецслужб. Утверждается, что в 1997 году российской разведкой ему было присвоено кодовое имя и он подписал документы о том, что хотел бы служить России.С 1998 года по 2005 год Дзибински-Деббинс занимал должность офицера в американских сухопутных силах, служа в химических подразделениях, после чего в звании капитана перешел в спецназ. Минюст США утверждает, что Дзибински-Деббинс изменил род войск по настоянию российской разведки.
https://ria.ru/20210517/shpionazh-1732631002.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210510/shpionazh-1731690845.html
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россия, сша, в мире

Осужденный в США за шпионаж в пользу РФ экс-офицер объявил о невиновности

04:22 30.05.2021 (обновлено: 07:30 30.05.2021)
 
© AP Photo / Alexandria Sheriff's Office Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс
Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© AP Photo / Alexandria Sheriff's Office
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Бывший американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс, приговоренный к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу России, попытался отменить сделанное ранее признание вины, передает агентство Associated Press.
Суд в американском штате Вирджиния вынес приговор бывшему спецназовцу 14 мая. На суде он извинился за содеянное, подчеркнув, что стал "жертвой российской разведки" и "подверг себя опасности", и сознался, что якобы работал Москву.
На этой неделе Дзибински-Деббинс подал из своей тюремной камеры в Александрии рукописное ходатайство, в котором попросил отозвать признание вины. Он не объяснил причин такого решения.
По данным агентства, прокуроры заявили, что у Дзибински-Деббинса нет оснований для отзыва признания. В пятницу, через два дня после того, как бывший спецназовец подал ходатайство, его адвокат Дэвид Беновиц попросил отклонить это ходатайство.
Офицер полиции во время дежурства - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 14:19
Задержания за рубежом иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу РФ
Ранее адвокат отставного спецназовца настаивал в суде, что действия его подзащитного нанесли минимальный ущерб США, а сотрудники российских спецслужб якобы шантажировали Дзибински-Деббинса, угрожая раскрыть подробности его личной жизни.
Согласно документам суда, 46-летний Дзибински-Деббинс с декабря 1996 года по январь 2011 года сотрудничал с российской разведкой. В течение этого времени он периодически ездил в Россию и, по его заявлению, встречался там с представителями российских спецслужб. Утверждается, что в 1997 году российской разведкой ему было присвоено кодовое имя и он подписал документы о том, что хотел бы служить России.
С 1998 года по 2005 год Дзибински-Деббинс занимал должность офицера в американских сухопутных силах, служа в химических подразделениях, после чего в звании капитана перешел в спецназ. Минюст США утверждает, что Дзибински-Деббинс изменил род войск по настоянию российской разведки.
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