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https://ria.ru/20210530/sanktsii-1734823383.html
Володин оценил заявления ЕС об ужесточении санкций против России
Володин оценил заявления ЕС об ужесточении санкций против России - РИА Новости, 30.05.2021
Володин оценил заявления ЕС об ужесточении санкций против России
Европарламент своими заявлениями по отношению к России навязывает президенту США Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с российским лидером... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T17:32
2021-05-30T18:43
давид сассоли
госдума рф
вячеслав володин
джо байден
сша
украина
россия
европарламент
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Европарламент своими заявлениями по отношению к России навязывает президенту США Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Глава Европейского парламента Давид Сассоли ранее призвал ужесточить санкции в отношении российских чиновников и назвал отношения "очень напряженными", в частности из-за ситуации с Алексеем Навальным и конфликтом на востоке Украины.По его словам, пытаясь сорвать возможные российско-американские договоренности, европейцы "рубят сук, на котором сидят", они забывают, что от отношений России и США во многом зависит мир и благополучие на европейском континенте."Ознакомившись с проектом заявления Европарламента, которое предложено принять 15 июня, могу сказать одно: оно точно не в защиту прав человека и демократии. Жалкая попытка напомнить о себе, вклиниться в диалог", - отметил он.Володин подчеркнул, что в политике авторитет и уважение не заработать, если не предлагать позитивную повестку и не строить отношения на принципах открытости, взаимности, отсутствия двойных стандартов и требовательности, прежде всего, к себе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210530/politika-1734783594.html
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давид сассоли, госдума рф, вячеслав володин, джо байден, сша, украина, россия, европарламент

Володин оценил заявления ЕС об ужесточении санкций против России

17:32 30.05.2021 (обновлено: 18:43 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Европарламент своими заявлениями по отношению к России навязывает президенту США Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Глава Европейского парламента Давид Сассоли ранее призвал ужесточить санкции в отношении российских чиновников и назвал отношения "очень напряженными", в частности из-за ситуации с Алексеем Навальным и конфликтом на востоке Украины.
Флаги России, ЕС и Франции - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
09:25В мире
Глава Европарламента настаивает на усилении санкций против России
"По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным. Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон - с расчетом самим набрать политические очки, потоптавшись на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов. Безответственная позиция", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, пытаясь сорвать возможные российско-американские договоренности, европейцы "рубят сук, на котором сидят", они забывают, что от отношений России и США во многом зависит мир и благополучие на европейском континенте.
"Ознакомившись с проектом заявления Европарламента, которое предложено принять 15 июня, могу сказать одно: оно точно не в защиту прав человека и демократии. Жалкая попытка напомнить о себе, вклиниться в диалог", - отметил он.
Володин подчеркнул, что в политике авторитет и уважение не заработать, если не предлагать позитивную повестку и не строить отношения на принципах открытости, взаимности, отсутствия двойных стандартов и требовательности, прежде всего, к себе.
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Давид СассолиГосдума РФВячеслав ВолодинДжо БайденСШАУкраинаРоссияЕвропарламент
 
 
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