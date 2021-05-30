В Минске надеются получить переговоры пилотов Ryanair
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает получить данные с речевых носителей лайнера Ryanair, чтобы понимать, какие экипажу были даны консультации в аэропорту Вильнюса, сообщил директор департамента по авиации минтранса республики Артем Сикорский.
"Мы хотели получить данные с речевых носителей информации с борта воздушного судна - что, какие консультации были (с аэропортом назначения – ред.)… Почему … до сих пор этой информации нет?" - сказал Сикорский в эфире телеканала СТВ.
Как было отмечено в эфире телеканала, упомянутые данные в Минске хотели был получить для понимания общей картины. "Возможно, тогда стало бы понятнее поведение самолета в воздухе. Например, до самой границы с Литвой, где по плану он должен был приземлиться, борт не снижал высоту, хотя обычно к посадке начинает готовиться уже пролетая над Барановичами", - сообщил голос за кадром.
Сикорский также указал, что в 2016 году, когда белорусский самолет был вынужден вернуться в Киев, белорусская сторона "незамедлительно сняла накопители, … речевую информацию, ее раскодировала и дала всей международной общественности для оценки". "И тогда была реально угроза со стороны украинских диспетчеров применить боевую авиацию", - заметил директор департамента.
Ранее, в 2016 году, самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту "Жуляны" (Киев) - Минск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. За 50 километров до входа в воздушное пространство Белоруссии командиру воздушного судна поступило указание от украинского диспетчера о немедленном возврате, было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители. Командир самолета выполнил поступившее указание и приступил к снижению. Самолет приземлился в международном аэропорту "Жуляны". После посадки с борта правоохранительными органами Украины был снят один пассажир.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.