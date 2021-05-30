Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210530/ryanair-1734846531.html
В Минске надеются получить переговоры пилотов Ryanair
В Минске надеются получить переговоры пилотов Ryanair - РИА Новости, 30.05.2021
В Минске надеются получить переговоры пилотов Ryanair
Белоруссия рассчитывает получить данные с речевых носителей лайнера Ryanair, чтобы понимать, какие экипажу были даны консультации в аэропорту Вильнюса, сообщил... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T22:28
2021-05-30T22:28
россия
ryanair
белавиа
литва
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733635306_70:454:2904:2048_1920x0_80_0_0_10ce8da8535c0e3e470705647d892885.jpg
МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает получить данные с речевых носителей лайнера Ryanair, чтобы понимать, какие экипажу были даны консультации в аэропорту Вильнюса, сообщил директор департамента по авиации минтранса республики Артем Сикорский."Мы хотели получить данные с речевых носителей информации с борта воздушного судна - что, какие консультации были (с аэропортом назначения – ред.)… Почему … до сих пор этой информации нет?" - сказал Сикорский в эфире телеканала СТВ.Как было отмечено в эфире телеканала, упомянутые данные в Минске хотели был получить для понимания общей картины. "Возможно, тогда стало бы понятнее поведение самолета в воздухе. Например, до самой границы с Литвой, где по плану он должен был приземлиться, борт не снижал высоту, хотя обычно к посадке начинает готовиться уже пролетая над Барановичами", - сообщил голос за кадром.Сикорский также указал, что в 2016 году, когда белорусский самолет был вынужден вернуться в Киев,&nbsp; белорусская сторона "незамедлительно сняла накопители, … речевую информацию, ее раскодировала и дала всей международной общественности для оценки". "И тогда была реально угроза со стороны украинских диспетчеров применить боевую авиацию", - заметил директор департамента.Ранее, в 2016 году, самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту "Жуляны" (Киев) - Минск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. За 50 километров до входа в воздушное пространство Белоруссии командиру воздушного судна поступило указание от украинского диспетчера о немедленном возврате, было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители. Командир самолета выполнил поступившее указание и приступил к снижению. Самолет приземлился в международном аэропорту "Жуляны". После посадки с борта правоохранительными органами Украины был снят один пассажир.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210530/dipkorpus-1734844890.html
https://ria.ru/20210529/peregovory-1734750571.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/belorussiya-1734664850.html
россия
литва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733635306_621:449:2753:2048_1920x0_80_0_0_e2048145d0c1a746580f104c927c017e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ryanair, белавиа, литва, киев, в мире

В Минске надеются получить переговоры пилотов Ryanair

22:28 30.05.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает получить данные с речевых носителей лайнера Ryanair, чтобы понимать, какие экипажу были даны консультации в аэропорту Вильнюса, сообщил директор департамента по авиации минтранса республики Артем Сикорский.
"Мы хотели получить данные с речевых носителей информации с борта воздушного судна - что, какие консультации были (с аэропортом назначения – ред.)… Почему … до сих пор этой информации нет?" - сказал Сикорский в эфире телеканала СТВ.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
22:06
Глава МИД Белоруссии планирует провести встречу с послами всех стран
Как было отмечено в эфире телеканала, упомянутые данные в Минске хотели был получить для понимания общей картины. "Возможно, тогда стало бы понятнее поведение самолета в воздухе. Например, до самой границы с Литвой, где по плану он должен был приземлиться, борт не снижал высоту, хотя обычно к посадке начинает готовиться уже пролетая над Барановичами", - сообщил голос за кадром.
Сикорский также указал, что в 2016 году, когда белорусский самолет был вынужден вернуться в Киев,  белорусская сторона "незамедлительно сняла накопители, … речевую информацию, ее раскодировала и дала всей международной общественности для оценки". "И тогда была реально угроза со стороны украинских диспетчеров применить боевую авиацию", - заметил директор департамента.
Ранее, в 2016 году, самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту "Жуляны" (Киев) - Минск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. За 50 километров до входа в воздушное пространство Белоруссии командиру воздушного судна поступило указание от украинского диспетчера о немедленном возврате, было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители. Командир самолета выполнил поступившее указание и приступил к снижению. Самолет приземлился в международном аэропорту "Жуляны". После посадки с борта правоохранительными органами Украины был снят один пассажир.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
Вчера, 19:25
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг самолета Ryanair
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 19:33В мире
Белоруссия направит Швейцарии просьбу о помощи по делу о самолете Ryanair
 
РоссияRyanairБелавиаЛитваКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара
02:09Диетолог рассказала о "правиле экватора" для худеющих
02:03Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета
02:00В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы
01:58На реке Амур в Хабаровском крае столкнулись два катера
01:33"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP
01:16Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти
01:04Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
00:43Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
00:34АКРА спрогнозировала рост российской экономики
00:31В Екатеринбурге самолет вынужденно прервал взлет
00:27В ЛДПР хотят ограничить время переработок при ненормированном графике
00:16В Нигерии вооруженные люди похитили около 200 школьников
00:12Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге
00:09Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
23:59В МВД объяснили, откуда взялось оружие у стрелявшего в Екатеринбурге
23:57Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину отправили на медосвидетельствование
23:49Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию
23:45Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
23:21Жители дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, возвращаются в квартиры
Лента новостейМолния