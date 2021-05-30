https://ria.ru/20210530/rassledovanie-1734811687.html

Следователи переквалифицировали дело новосибирского полицейского

Следователи переквалифицировали дело новосибирского полицейского - РИА Новости, 30.05.2021

Следователи переквалифицировали дело новосибирского полицейского

Следователи СК в Новосибирской области переквалифицировали действия полицейского случайно выстрелившего в голову 19-летнего молодого человека при задержании –... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T15:19

2021-05-30T15:19

2021-05-30T15:19

россия

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

мошковский район

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области переквалифицировали действия полицейского случайно выстрелившего в голову 19-летнего молодого человека при задержании – теперь ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК по региону.Ранее в областном минздраве РИА Новости сообщили, что пострадавший от случайного выстрела полицейского молодой человек, находившийся в больнице в крайне тяжелом состоянии, в воскресенье скончался."В связи со смертью 30 мая 2021 года потерпевшего, следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого с части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) на часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.Как сообщалось, 38-летний старший инспектор ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего знакомого задерживаемого, который пытался отбить товарища.По данным главка МВД, вечером 28 мая полицейские преследовали автомобиль Toyota, водитель которого не остановился по их требованию. Через некоторое время иномарка свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из нее выбежали несколько человек и бросились врассыпную. Полицейские задержали одного из правонарушителей и вели его к патрульной машине, но в это время его товарищи вышли и попытались помешать стражам порядка. Полицейский с пистолетом в руке пытался скрутить одного из нарушителей и, по данным СК, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета.В отношении инспектора было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУМВД также проводится служебная проверка.

https://ria.ru/20210530/pogonya-1734810314.html

https://ria.ru/20210530/konchina-1734800778.html

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новосибирская область

мошковский район

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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, мошковский район, происшествия