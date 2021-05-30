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Следователи переквалифицировали дело новосибирского полицейского
Следователи переквалифицировали дело новосибирского полицейского - РИА Новости, 30.05.2021
Следователи переквалифицировали дело новосибирского полицейского
Следователи СК в Новосибирской области переквалифицировали действия полицейского случайно выстрелившего в голову 19-летнего молодого человека при задержании –... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T15:19
2021-05-30T15:19
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
мошковский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области переквалифицировали действия полицейского случайно выстрелившего в голову 19-летнего молодого человека при задержании – теперь ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК по региону.Ранее в областном минздраве РИА Новости сообщили, что пострадавший от случайного выстрела полицейского молодой человек, находившийся в больнице в крайне тяжелом состоянии, в воскресенье скончался."В связи со смертью 30 мая 2021 года потерпевшего, следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого с части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) на часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.Как сообщалось, 38-летний старший инспектор ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего знакомого задерживаемого, который пытался отбить товарища.По данным главка МВД, вечером 28 мая полицейские преследовали автомобиль Toyota, водитель которого не остановился по их требованию. Через некоторое время иномарка свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из нее выбежали несколько человек и бросились врассыпную. Полицейские задержали одного из правонарушителей и вели его к патрульной машине, но в это время его товарищи вышли и попытались помешать стражам порядка. Полицейский с пистолетом в руке пытался скрутить одного из нарушителей и, по данным СК, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета.В отношении инспектора было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУМВД также проводится служебная проверка.
https://ria.ru/20210530/pogonya-1734810314.html
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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, мошковский район, происшествия

Следователи переквалифицировали дело новосибирского полицейского

15:19 30.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области переквалифицировали действия полицейского случайно выстрелившего в голову 19-летнего молодого человека при задержании – теперь ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК по региону.
Ранее в областном минздраве РИА Новости сообщили, что пострадавший от случайного выстрела полицейского молодой человек, находившийся в больнице в крайне тяжелом состоянии, в воскресенье скончался.
Инспектор ДПС останавливает машину для проверки цифрового пропуска у водителя - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
Вчера, 15:00
Названа причина погони, после которой застрелили 19-летнего новосибирца
"В связи со смертью 30 мая 2021 года потерпевшего, следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого с части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) на часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 38-летний старший инспектор ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего знакомого задерживаемого, который пытался отбить товарища.
По данным главка МВД, вечером 28 мая полицейские преследовали автомобиль Toyota, водитель которого не остановился по их требованию. Через некоторое время иномарка свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из нее выбежали несколько человек и бросились врассыпную. Полицейские задержали одного из правонарушителей и вели его к патрульной машине, но в это время его товарищи вышли и попытались помешать стражам порядка. Полицейский с пистолетом в руке пытался скрутить одного из нарушителей и, по данным СК, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета.
В отношении инспектора было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУМВД также проводится служебная проверка.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
Вчера, 13:09
Умер мужчина, случайно раненный полицейским под Новосибирском
 
РоссияГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьМошковский районПроисшествия
 
 
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