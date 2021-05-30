https://ria.ru/20210530/rabstvo-1734398978.html

"Уполз с перебитыми ногами": история ставропольца, сбежавшего из рабства

"Уполз с перебитыми ногами": история ставропольца, сбежавшего из рабства - РИА Новости, 30.05.2021

"Уполз с перебитыми ногами": история ставропольца, сбежавшего из рабства

Сорокачетырехлетний Дмитрий Бурцев со Ставрополья в начале года устроился пастухом на ферму в Калмыкии. Обманом забрав у него паспорт, хозяин пригрозил... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T08:00

2021-05-30T08:00

2021-05-30T07:55

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Сорокачетырехлетний Дмитрий Бурцев со Ставрополья в начале года устроился пастухом на ферму в Калмыкии. Обманом забрав у него паспорт, хозяин пригрозил физической расправой за любое неповиновение. Бурцев все же сумел сбежать — правда, только с третьей попытки и с тяжелыми увечьями. О том, как его пытались превратить раба и почему не получилось, — в материале РИА Новости."Бил палкой, как собаку"Дмитрий приехал в Астрахань в январе — решил сменить обстановку и найти новую работу. На автовокзале познакомился с таксистом. Тот рассказал, что знает небольшую ферму в Калмыкии, неподалеку от поселка Молодежный Якшульского района, где неплохо платят, предложил подбросить туда и познакомить с хозяином.Бурцеву пообещали крышу над головой, бесплатное питание и двадцать тысяч в месяц. Он недолго думая согласился. Первым делом хозяин Арслан (имя изменено) взял у него личные вещи и документы, пообещав позже вернуть."Сын не придал этому значения, — рассказывает 72-летняя мать Дмитрия Татьяна Александровна. — Ему поручили пасти небольшое стадо овец. Спал в какой-то хозпостройке. Кормили рисом, макаронами и хлебом. Суп за все время давали только раз".Он был единственным работником на семейной ферме. Относились к нему как к бесправному рабу — за малейший проступок наказывали и унижали. "Палкой били, как собаку, — не сдерживает слез мать. — Рядом с фермой была кошара (овчарня), на которой трудились другие бездомные. Дима изредка с ними виделся — они жили примерно в таких же условиях. Кому принадлежит эта овчарня — неизвестно". День побегаПрошел месяц, Бурцев не получил ни копейки. Попробовал сбежать. Хозяин дважды возвращал его: догонял на машине, избивал, угрожал в следующий раз "закопать в степи". Вырваться из плена удалось только в конце марта."Дима воспользовался тем, что хозяин был пьяным, — объясняет Татьяна Александровна. — Но тот все равно сел за руль и поехал за ним. Догнал, сбил с ног, вышел из автомобиля, сильно избил. Затем просто бросил у трассы".На ноги встать Дмитрий уже не смог. Подполз поближе к дороге, чтобы его заметили. "На сыне живого места не осталось. Он даже не помнит, сколько ждал помощи, — вздыхает мать. — В конце концов его подобрал некий Андрей и отвез в больницу. К сожалению, контактов не оставил. Так и не отблагодарили".У Бурцева диагностировали множественные переломы тазовых костей и ребер, ушибы, гематомы. Сделали несколько операций. "Честно говоря, сын и раньше пропадал месяцами. Перебивался случайными заработками. Очередное исчезновение я не восприняла всерьез. А зря", — вздыхает Татьяна Александровна.Врачи сообщили о произошедшем представителям движения против рабства "Альтернатива". Те, в свою очередь, обратились в полицию и Следственный комитет, помогли со сбором денег на транспортировку Дмитрия из Астрахани в Ставрополь.Домой он вернулся на прошлой неделе. По прогнозам медиков, на восстановление потребуется не менее трех месяцев. Татьяна Александровна уверена, что теперь сын не сможет работать — после таких серьезных травм не справится даже с небольшой физической нагрузкой.Сотрудники Яшкульского межрайонного следственного отдела вместе с полицейскими уже задержали Арслана. Уголовное дело возбудили по двум статьям — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Незаконное лишение свободы с применением насилия". Хозяин фермы останется под стражей до июля, затем — суд."Забудьте про паспорт"История Дмитрия — далеко не уникальная. Однако не каждый освободившийся из рабства может доказать, что его удерживали и заставляли работать силой.Например, два года назад волонтеры вызволяли из сексуального рабства гражданку Нигерии. "Девушка сумела записать на диктофон, как сутенерша отказывается возвращать ей документы. В тот раз все закончилось хорошо — спасли, — вспоминает Олег. — Хотя у человека часто просто нет никакой возможности зафиксировать улики на фото, аудио и видео без помощи со стороны".Схема вербовки на фермы давно известна. Безработным или бездомным обещают питание, жилье и достойный доход. Многие соглашаются. Так, только в Калмыкии из рабства ежегодно вызволяют одного-двух человек."В южных регионах это процветает, особенно в Дагестане, — объясняет Мельников. — Главный поставщик рабов в Москве — площадь трех вокзалов. Посредники, заключив удачную сделку, предлагают выпить и подмешивают определенные препараты. Затем человека вывозят в другую область".Зачастую рабы не спешат с побегом — не хотят лишиться документов, надеются, что им все вернут.Услуга стоит около тысячи рублей. Тем, кто не может связаться с родственниками или друзьями, волонтеры "Альтернативы" готовы помочь даже деньгами.

https://ria.ru/20191213/1562325482.html

https://ria.ru/20180925/1529229978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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