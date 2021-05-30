https://ria.ru/20210530/pozhar-1734844186.html

Пожар в гостинице "Северная" в Петрозаводске ликвидировали

Пожар в гостинице "Северная" в Петрозаводске ликвидировали - РИА Новости, 30.05.2021

Пожар в гостинице "Северная" в Петрозаводске ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар в гостинице "Северная" в Петрозаводске, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T21:56

2021-05-30T21:56

2021-05-30T21:56

петрозаводск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148470/70/1484707071_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_a26274d1035ff254307996906c84ca0f.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в гостинице "Северная" в Петрозаводске, сообщает МЧС РФ.По данным экстренных служб, у гостиницы, расположенной на проспекте Ленина в Петрозаводске, загорелась кровля. Пожар достигал площадью 1 тысячи квадратных метров. Ранее сообщалось о локализации на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет."В 21:10 - ликвидация огня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210530/pozhar-1734837941.html

петрозаводск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петрозаводск, происшествия