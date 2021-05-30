https://ria.ru/20210530/pozhar-1734844186.html
Пожар в гостинице "Северная" в Петрозаводске ликвидировали
Пожар в гостинице "Северная" в Петрозаводске ликвидировали - РИА Новости, 30.05.2021
Пожар в гостинице "Северная" в Петрозаводске ликвидировали
Спасатели ликвидировали пожар в гостинице "Северная" в Петрозаводске, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T21:56
2021-05-30T21:56
2021-05-30T21:56
петрозаводск
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в гостинице "Северная" в Петрозаводске, сообщает МЧС РФ.По данным экстренных служб, у гостиницы, расположенной на проспекте Ленина в Петрозаводске, загорелась кровля. Пожар достигал площадью 1 тысячи квадратных метров. Ранее сообщалось о локализации на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет."В 21:10 - ликвидация огня", - говорится в сообщении.
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петрозаводск
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петрозаводск, происшествия