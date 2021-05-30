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В Петрозаводске загорелась кровля гостиницы

В Петрозаводске загорелась кровля гостиницы - РИА Новости, 30.05.2021

В Петрозаводске загорелась кровля гостиницы

Кровля гостиницы горит в Петрозаводске, площадь составила 1 тысячу квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T20:35

2021-05-30T20:35

2021-05-30T20:47

петрозаводск

происшествия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Кровля гостиницы горит в Петрозаводске, площадь составила 1 тысячу квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его данным, кровля загорелась у гостиницы, расположенной на проспекте Ленина в Петрозаводске."Пожар на кровле гостиницы Северная площадью 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. Эвакуировано 50 человек", - сообщил представитель экстренных служб.

петрозаводск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петрозаводск, происшествия