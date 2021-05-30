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В подмосковной деревне Тимоново загорелся склад с пластиковыми изделиями
В подмосковной деревне Тимоново загорелся склад с пластиковыми изделиями - РИА Новости, 30.05.2021
В подмосковной деревне Тимоново загорелся склад с пластиковыми изделиями
Склад с пластиковыми изделиями горит в подмосковной деревне Тимоново Солнечногорского района, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T12:29
2021-05-30T12:29
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
солнечногорский район
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Склад с пластиковыми изделиями горит в подмосковной деревне Тимоново Солнечногорского района, сообщает региональный главк МЧС России."Московская область, Солнечногорский район, деревня Тимоново, загорание склада 20х30, горит по всей площади... Внутри склада находятся изделия из пластика", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тушению пожара привлечены 31 человек и девять единиц техники.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), солнечногорский район, происшествия

В подмосковной деревне Тимоново загорелся склад с пластиковыми изделиями

12:29 30.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Склад с пластиковыми изделиями горит в подмосковной деревне Тимоново Солнечногорского района, сообщает региональный главк МЧС России.
"Московская область, Солнечногорский район, деревня Тимоново, загорание склада 20х30, горит по всей площади... Внутри склада находятся изделия из пластика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара привлечены 31 человек и девять единиц техники.
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