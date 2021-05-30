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Вильфанд оценил, на сколько удастся удержать глобальное потепление
Вильфанд оценил, на сколько удастся удержать глобальное потепление - РИА Новости, 30.05.2021
Вильфанд оценил, на сколько удастся удержать глобальное потепление
Глобальная температура в ближайшие пять лет может превысить климатическую норму на полтора градуса, это означает, что человечеству пока не удалось затормозить... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T03:33
2021-05-30T03:33
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глобальная температура в ближайшие пять лет может превысить климатическую норму на полтора градуса, это означает, что человечеству пока не удалось затормозить глобальное изменение климата, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что Парижское соглашение было принято в 2015 году.Он уточнил, что меры в основном касаются снижения выбросов СО2 в атмосферу. По мнению ученого, также следует переходить на замкнутые энергетические системы.Как пояснил Вильфанд, пока усилия человечества недостаточны. Более того, растет уровень содержания СО2 в атмосфере Земли, что еще больше разгоняет изменение климата. По словам ученого, если бы удалось хотя бы остановить рост уровня СО2, уже появилась бы надежда на уменьшение влияния человечества на климат.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд оценил, на сколько удастся удержать глобальное потепление

03:33 30.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глобальная температура в ближайшие пять лет может превысить климатическую норму на полтора градуса, это означает, что человечеству пока не удалось затормозить глобальное изменение климата, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Обобщенная информация такова, что в течение ближайшего пятилетия с 2021 по 2025 год, в один из годов, температура с вероятностью в 40%, средняя глобальная температура будет выше полутора градусов. Когда принималось Парижское соглашение, там определялась цель, что нужно прикладывать все усилия, чтобы температура не поднялась выше двух градусов, но все приняли решения, что температура не должна достичь полутора градусов", - сказал Вильфанд.
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Он отметил, что Парижское соглашение было принято в 2015 году.
"Можно с большой степенью вероятности, можно говорить о том, что не удастся удержать повышение глобальной температуры в пределах полутора градусов. Но для того чтобы удержать температуру в пределах двух градусов, нужно усиливать те меры, которые намечались в 2015 году", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что меры в основном касаются снижения выбросов СО2 в атмосферу. По мнению ученого, также следует переходить на замкнутые энергетические системы.
Как пояснил Вильфанд, пока усилия человечества недостаточны. Более того, растет уровень содержания СО2 в атмосфере Земли, что еще больше разгоняет изменение климата. По словам ученого, если бы удалось хотя бы остановить рост уровня СО2, уже появилась бы надежда на уменьшение влияния человечества на климат.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
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