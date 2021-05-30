https://ria.ru/20210530/poteplenie-1734775826.html

Вильфанд оценил, на сколько удастся удержать глобальное потепление

Вильфанд оценил, на сколько удастся удержать глобальное потепление - РИА Новости, 30.05.2021

Вильфанд оценил, на сколько удастся удержать глобальное потепление

Глобальная температура в ближайшие пять лет может превысить климатическую норму на полтора градуса, это означает, что человечеству пока не удалось затормозить... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T03:33

2021-05-30T03:33

2021-05-30T03:33

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581205_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2d4912dbc5248a48bcf930806428d9b.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глобальная температура в ближайшие пять лет может превысить климатическую норму на полтора градуса, это означает, что человечеству пока не удалось затормозить глобальное изменение климата, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что Парижское соглашение было принято в 2015 году.Он уточнил, что меры в основном касаются снижения выбросов СО2 в атмосферу. По мнению ученого, также следует переходить на замкнутые энергетические системы.Как пояснил Вильфанд, пока усилия человечества недостаточны. Более того, растет уровень содержания СО2 в атмосфере Земли, что еще больше разгоняет изменение климата. По словам ученого, если бы удалось хотя бы остановить рост уровня СО2, уже появилась бы надежда на уменьшение влияния человечества на климат.

https://ria.ru/20210530/pogoda-1734775264.html

https://ria.ru/20210530/zamorozki-1734771040.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество