https://ria.ru/20210530/politsiya-1734834213.html

Личность стрелявшего в Екатеринбурге устанавливается, сообщили в МВД

Личность стрелявшего в Екатеринбурге устанавливается, сообщили в МВД - РИА Новости, 30.05.2021

Личность стрелявшего в Екатеринбурге устанавливается, сообщили в МВД

Личность гражданина, устроившего стрельбу в Екатеринбурге, и используемый тип оружия устанавливаются, место происшествия оцеплено, сообщается на МВД Медиа. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T19:53

2021-05-30T19:53

2021-05-30T20:19

стрельба в екатеринбурге

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Личность гражданина, устроившего стрельбу в Екатеринбурге, и используемый тип оружия устанавливаются, место происшествия оцеплено, сообщается на МВД Медиа.По данным МВД, мужчина открыл стрельбу в одном из домов по улице Бородина в Екатеринбурге."Личность гражданина и используемый тип оружия устанавливаются сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают руководители УМВД России по Екатеринбургу."Проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20210530/strelba-1734833421.html

екатеринбург

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2021

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стрельба в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия