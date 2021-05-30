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Личность стрелявшего в Екатеринбурге устанавливается, сообщили в МВД
Личность стрелявшего в Екатеринбурге устанавливается, сообщили в МВД - РИА Новости, 30.05.2021
Личность стрелявшего в Екатеринбурге устанавливается, сообщили в МВД
Личность гражданина, устроившего стрельбу в Екатеринбурге, и используемый тип оружия устанавливаются, место происшествия оцеплено, сообщается на МВД Медиа. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T19:53
2021-05-30T19:53
2021-05-30T20:19
стрельба в екатеринбурге
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Личность гражданина, устроившего стрельбу в Екатеринбурге, и используемый тип оружия устанавливаются, место происшествия оцеплено, сообщается на МВД Медиа.По данным МВД, мужчина открыл стрельбу в одном из домов по улице Бородина в Екатеринбурге."Личность гражданина и используемый тип оружия устанавливаются сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают руководители УМВД России по Екатеринбургу."Проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника", - добавили в сообщении.
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стрельба в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Личность гражданина, устроившего стрельбу в Екатеринбурге, и используемый тип оружия устанавливаются, место происшествия оцеплено, сообщается на МВД Медиа.
По данным МВД, мужчина открыл стрельбу в одном из домов по улице Бородина в Екатеринбурге.
"Личность гражданина и используемый тип оружия устанавливаются сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают руководители УМВД России по Екатеринбургу.
"Проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника", - добавили в сообщении.