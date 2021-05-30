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Во Франции разыскивают мужчину, открывшего стрельбу по жандармам
Во Франции разыскивают мужчину, открывшего стрельбу по жандармам - РИА Новости, 30.05.2021
Во Франции разыскивают мужчину, открывшего стрельбу по жандармам
Более 300 военных разыскивают мужчину, открывшего стрельбу по жандармам в коммуне Ларден-Сан-Лазар во французском Дордоне, передаёт телеканал BFM TV. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T16:11
2021-05-30T16:11
2021-05-30T17:34
франция
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ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Более 300 военных разыскивают мужчину, открывшего стрельбу по жандармам в коммуне Ларден-Сан-Лазар во французском Дордоне, передаёт телеканал BFM TV.Отмечается, что поиском мужчины занимаются 306 военных и вертолёты. Вооруженный мужчина имеет при себе оружие крупного калибра.Префект Дордони призвал жителей коммуны Ларден-Сан-Лазар не покидать своих домов ради безопасности.Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, когда жандармы были вызваны в квартиру в связи с домашним насилием: вооружённый мужчина явился домой к своей бывшей спутнице и напал на ее нового партнёра. После приезда на место жандармов злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и затем скрылся в лесу. Женщина и ее дети находятся под защитой жандармов.Подозреваемый является бывшим военным.
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франция, в мире
ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости.
Более 300 военных разыскивают мужчину, открывшего стрельбу по жандармам в коммуне Ларден-Сан-Лазар во французском Дордоне, передаёт телеканал BFM TV
.
Отмечается, что поиском мужчины занимаются 306 военных и вертолёты. Вооруженный мужчина имеет при себе оружие крупного калибра.
Префект Дордони призвал жителей коммуны Ларден-Сан-Лазар не покидать своих домов ради безопасности.
Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, когда жандармы были вызваны в квартиру в связи с домашним насилием: вооружённый мужчина явился домой к своей бывшей спутнице и напал на ее нового партнёра. После приезда на место жандармов злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и затем скрылся в лесу. Женщина и ее дети находятся под защитой жандармов.
Подозреваемый является бывшим военным.