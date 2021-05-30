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Во Франции разыскивают мужчину, открывшего стрельбу по жандармам

Во Франции разыскивают мужчину, открывшего стрельбу по жандармам - РИА Новости, 30.05.2021

Во Франции разыскивают мужчину, открывшего стрельбу по жандармам

Более 300 военных разыскивают мужчину, открывшего стрельбу по жандармам в коммуне Ларден-Сан-Лазар во французском Дордоне, передаёт телеканал BFM TV. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T16:11

2021-05-30T16:11

2021-05-30T17:34

франция

в мире

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ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Более 300 военных разыскивают мужчину, открывшего стрельбу по жандармам в коммуне Ларден-Сан-Лазар во французском Дордоне, передаёт телеканал BFM TV.Отмечается, что поиском мужчины занимаются 306 военных и вертолёты. Вооруженный мужчина имеет при себе оружие крупного калибра.Префект Дордони призвал жителей коммуны Ларден-Сан-Лазар не покидать своих домов ради безопасности.Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, когда жандармы были вызваны в квартиру в связи с домашним насилием: вооружённый мужчина явился домой к своей бывшей спутнице и напал на ее нового партнёра. После приезда на место жандармов злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и затем скрылся в лесу. Женщина и ее дети находятся под защитой жандармов.Подозреваемый является бывшим военным.

https://ria.ru/20210528/napadenie-1734577269.html

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франция, в мире