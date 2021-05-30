https://ria.ru/20210530/pogoda-1734805528.html
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло - РИА Новости, 30.05.2021
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло
Начало следующей недели в Москве будет прохладным, но уже к 3 июня температурный фон вернется в свое климатическое русло — в дневные часы термометры покажут... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T13:59
2021-05-30T13:59
2021-05-30T14:25
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Начало следующей недели в Москве будет прохладным, но уже к 3 июня температурный фон вернется в свое климатическое русло — в дневные часы термометры покажут чуть выше 20 градусов тепла, к следующим выходным ожидается до плюс 27, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На стыке уходящей весны и грядущего лета в атмосфере Центральной России на периферии скандинавского антициклона будет преобладать северная тяга ветров, несущих с собой новые порции воздуха полярного происхождения, из-за чего столбики термометров останутся на четыре-шесть градусов ниже положенной нормы, что означает холодное прощание мая и свежий старт июня", — рассказал Тишковец.По словам синоптика, "ложкой меда в эту бочку дегтя" будет постепенное улучшение метеоусловий: осадки не прогнозируются, а солнце чаще станет выглядывать из-за кучевых облаков.Специалист добавил, что с усилением погожего влияния скандинавского антициклона поступление прохлады прекратится, а приток солнечного тепла возрастет."Так, если 1 июня ночью воздух будет остывать до плюс одного-шести, днем — не выше плюс 14-19, 2 июня под утро — плюс четыре-девять, а после полудня — плюс 15-20, то 3 июня температурный фон наконец-то вернется в свое климатическое русло: в дневные часы термометры покажут чуть выше плюс 20", — отметил Тишковец.Кроме того, уже к следующим выходным, в условиях солнечной и сухой погоды, ночная температура повысится до плюс 9-14, максимальная дневная температура воздуха составит плюс 22-27, что соответствует идеальной зоне летнего климатического комфорта.
https://ria.ru/20210530/pogoda-1734783929.html
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погода, евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Начало следующей недели в Москве
будет прохладным, но уже к 3 июня температурный фон вернется в свое климатическое русло — в дневные часы термометры покажут чуть выше 20 градусов тепла, к следующим выходным ожидается до плюс 27, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"На стыке уходящей весны и грядущего лета в атмосфере Центральной России на периферии скандинавского антициклона будет преобладать северная тяга ветров, несущих с собой новые порции воздуха полярного происхождения, из-за чего столбики термометров останутся на четыре-шесть градусов ниже положенной нормы, что означает холодное прощание мая и свежий старт июня", — рассказал Тишковец.
По словам синоптика, "ложкой меда в эту бочку дегтя" будет постепенное улучшение метеоусловий: осадки не прогнозируются, а солнце чаще станет выглядывать из-за кучевых облаков.
Специалист добавил, что с усилением погожего влияния скандинавского антициклона поступление прохлады прекратится, а приток солнечного тепла возрастет.
"Так, если 1 июня ночью воздух будет остывать до плюс одного-шести, днем — не выше плюс 14-19, 2 июня под утро — плюс четыре-девять, а после полудня — плюс 15-20, то 3 июня температурный фон наконец-то вернется в свое климатическое русло: в дневные часы термометры покажут чуть выше плюс 20", — отметил Тишковец.
Кроме того, уже к следующим выходным, в условиях солнечной и сухой погоды, ночная температура повысится до плюс 9-14, максимальная дневная температура воздуха составит плюс 22-27, что соответствует идеальной зоне летнего климатического комфорта.