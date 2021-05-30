https://ria.ru/20210530/pogoda-1734783929.html

Москвичей предупредили о "сентябрьской погоде"

Москвичей предупредили о "сентябрьской погоде" - РИА Новости, 30.05.2021

Москвичей предупредили о "сентябрьской погоде"

Москвичей в воскресенье ожидает по-сентябрьски холодная погода, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T09:31

2021-05-30T09:31

2021-05-30T09:31

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москвичей в воскресенье ожидает по-сентябрьски холодная погода, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в Москве обусловится влиянием скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, но северо-восточный ветер будет закачивать новые порции холода с температурным фоном на пять-шесть градусов ниже положенной нормы, что соответствует климатическим показателям сентября", — сообщил Тишковец.По его словам, только на юге столичного региона "эхом" уходящего атмосферного фронта все еще отзовутся непродолжительные дожди. В целом в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков."Температура воздуха в столице плюс 13–15, в Подмосковье – плюс 11–16. Ветер северо-восточный четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба. Сегодня по-сентябрьски холодно и ветрено", - заключил синоптик.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/pogoda-1734499844.html

москва

московская область (подмосковье)

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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество