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Москвичей предупредили о "сентябрьской погоде"
Москвичей предупредили о "сентябрьской погоде" - РИА Новости, 30.05.2021
Москвичей предупредили о "сентябрьской погоде"
Москвичей в воскресенье ожидает по-сентябрьски холодная погода, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T09:31
2021-05-30T09:31
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москвичей в воскресенье ожидает по-сентябрьски холодная погода, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в Москве обусловится влиянием скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, но северо-восточный ветер будет закачивать новые порции холода с температурным фоном на пять-шесть градусов ниже положенной нормы, что соответствует климатическим показателям сентября", — сообщил Тишковец.По его словам, только на юге столичного региона "эхом" уходящего атмосферного фронта все еще отзовутся непродолжительные дожди. В целом в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков."Температура воздуха в столице плюс 13–15, в Подмосковье – плюс 11–16. Ветер северо-восточный четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба. Сегодня по-сентябрьски холодно и ветрено", - заключил синоптик.
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичей предупредили о "сентябрьской погоде"

09:31 30.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москвичей в воскресенье ожидает по-сентябрьски холодная погода, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в Москве обусловится влиянием скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, но северо-восточный ветер будет закачивать новые порции холода с температурным фоном на пять-шесть градусов ниже положенной нормы, что соответствует климатическим показателям сентября", — сообщил Тишковец.
По его словам, только на юге столичного региона "эхом" уходящего атмосферного фронта все еще отзовутся непродолжительные дожди. В целом в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков.
"Температура воздуха в столице плюс 13–15, в Подмосковье – плюс 11–16. Ветер северо-восточный четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба. Сегодня по-сентябрьски холодно и ветрено", - заключил синоптик.
Девушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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