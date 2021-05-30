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Вильфанд рассказал, почему похолодало в европейской части России
Вильфанд рассказал, почему похолодало в европейской части России - РИА Новости, 30.05.2021
Вильфанд рассказал, почему похолодало в европейской части России
Холодные массы с севера и северо-востока привели к сильному похолоданию в центре европейской России, которое продлится до 1 июня, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T03:12
2021-05-30T07:54
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Холодные массы с севера и северо-востока привели к сильному похолоданию в центре европейской России, которое продлится до 1 июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что интенсивность осадков будет снижаться.Он также пояснил, что в Северо-Западном федеральном округе холодная погода будет связана с мощным антициклоном, там также будет на 4-5 градусов ниже нормы."Помимо вторжения воздушных масс, еще и при ясном небе будет выхолаживание и вымораживание подстилающей поверхности и приземного слоя воздуха", - уточнил Вильфанд.
https://ria.ru/20210530/zamorozki-1734771040.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал, почему похолодало в европейской части России

03:12 30.05.2021 (обновлено: 07:54 30.05.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Холодные массы с севера и северо-востока привели к сильному похолоданию в центре европейской России, которое продлится до 1 июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На европейской территории России холодная погода завтра и послезавтра, на 4-5 градусов ниже нормы в центре европейской России. Это такой температурный фон, который бывает в середине первой декады мая. Недели на три погода откатилась в своем климатическом развитии", - сказал Вильфанд.
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Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России
Он отметил, что интенсивность осадков будет снижаться.
"Это все (похолодание - ред.) связано с переносом холодных масс. На европейской территории полностью поменялась циркуляция, и резко выраженное вторжение северных, северо-восточных воздушных масс… Уже настоящее вторжение холодных воздушных масс", - сказал Вильфанд.
Он также пояснил, что в Северо-Западном федеральном округе холодная погода будет связана с мощным антициклоном, там также будет на 4-5 градусов ниже нормы.
"Помимо вторжения воздушных масс, еще и при ясном небе будет выхолаживание и вымораживание подстилающей поверхности и приземного слоя воздуха", - уточнил Вильфанд.
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Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России
 
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
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