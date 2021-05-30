https://ria.ru/20210530/pogoda-1734775264.html

Вильфанд рассказал, почему похолодало в европейской части России

Вильфанд рассказал, почему похолодало в европейской части России - РИА Новости, 30.05.2021

Вильфанд рассказал, почему похолодало в европейской части России

Холодные массы с севера и северо-востока привели к сильному похолоданию в центре европейской России, которое продлится до 1 июня, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T03:12

2021-05-30T03:12

2021-05-30T07:54

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Холодные массы с севера и северо-востока привели к сильному похолоданию в центре европейской России, которое продлится до 1 июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что интенсивность осадков будет снижаться.Он также пояснил, что в Северо-Западном федеральном округе холодная погода будет связана с мощным антициклоном, там также будет на 4-5 градусов ниже нормы."Помимо вторжения воздушных масс, еще и при ясном небе будет выхолаживание и вымораживание подстилающей поверхности и приземного слоя воздуха", - уточнил Вильфанд.

https://ria.ru/20210530/zamorozki-1734771040.html

https://ria.ru/20210530/pogoda-1734770457.html

россия

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество