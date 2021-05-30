Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210530/pogoda-1734770457.html
Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России
Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России - РИА Новости, 30.05.2021
Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России
Потепление в центре Европейской России начнется с 1 июня, к концу рабочей недели дневная температура достигнет плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T00:23
2021-05-30T00:36
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732850528_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_8850ecb4991568397cecf715b26ca097.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Потепление в центре Европейской России начнется с 1 июня, к концу рабочей недели дневная температура достигнет плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В пятницу, добавил он, температура уже будет выше нормы на один-два градуса.Как отметил Вильфанд, такое потепление и отсутствие осадков будут характерны для всего Центрального федерального округа.В то же время в ближайшую ночь, а также в ночь на 31 мая в ряде регионов центра Европейской России и других регионов страны ожидаются заморозки. "(В ночь на 30 мая - ред.) в Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской областях, в Карелии, Новгородской областях — до минус двух градусов, в Ленинградской — до минус трех градусов. Еще более интенсивные заморозки за юге Сибирского федерального округа — от минус пять до минус семи градусов. Это не заморозки, а даже легкие морозы", - сказал синоптик.В Хакасии, добавил он, ожидается до минус семи градусов, в Новосибирской области — до минус двух, в Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае — до минус трех.По словам Вильфанда, в этих сибирских регионах на смену заморозкам придет очень жаркая погода до 33 градусов, а потом опять резко похолодает.
https://ria.ru/20210529/dozhdi-1734763924.html
https://ria.ru/20210524/zhara-1733577684.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732850528_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_d8a8af0278f86c43b00b2db4671cbf94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России

00:23 30.05.2021 (обновлено: 00:36 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке
Девушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Потепление в центре Европейской России начнется с 1 июня, к концу рабочей недели дневная температура достигнет плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Уже 1 июня днем будет до (плюс) 17-19 градусов, солнечно, и каждый день температура будет повышаться на один-два градуса", - уточнил Вильфанд.

В пятницу, добавил он, температура уже будет выше нормы на один-два градуса.
Как отметил Вильфанд, такое потепление и отсутствие осадков будут характерны для всего Центрального федерального округа.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
Вчера, 22:04
Май в Москве стал одним из самых дождливых в 21-м веке
В то же время в ближайшую ночь, а также в ночь на 31 мая в ряде регионов центра Европейской России и других регионов страны ожидаются заморозки.
"(В ночь на 30 мая - ред.) в Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской областях, в Карелии, Новгородской областях — до минус двух градусов, в Ленинградской — до минус трех градусов. Еще более интенсивные заморозки за юге Сибирского федерального округа — от минус пять до минус семи градусов. Это не заморозки, а даже легкие морозы", - сказал синоптик.
В Хакасии, добавил он, ожидается до минус семи градусов, в Новосибирской области — до минус двух, в Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае — до минус трех.
По словам Вильфанда, в этих сибирских регионах на смену заморозкам придет очень жаркая погода до 33 градусов, а потом опять резко похолодает.
Молодые люди у фонтана в парке Победы в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
24 мая, 00:19
Глава Гидрометцентра Вильфанд пообещал "несусветную жару" в нескольких регионах России
 
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Умер американский актер Гэвин МакЛауд
02:17В Техасе один человек погиб при крушении самолета
02:17Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды
02:04Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке
01:29Bloomberg: ЕС предложил США ответить на "враждебные действия" России
00:50Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
00:44Пушков назвал главную опасность США
00:34Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России
00:29Китайский грузовик состыковался с базовым модулем орбитальной станции
00:23Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России
00:13В РВИО рассказали новые подробности об исходе "Ледового побоища"
00:07В России изменился регламент выдачи загранпаспортов
23:40В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек
23:31В Египте начали расследовать гибель бывшего главы украинской разведки
23:19В МВД объяснили правила получения загранпаспортов за рубежом
23:02В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены
22:53Волгоградцы возмутились "неадекватным" концертом Бузовой
22:38Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории
22:30В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку
22:18В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества
Лента новостейМолния