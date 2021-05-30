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Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России
Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России - РИА Новости, 30.05.2021
Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России
Потепление в центре Европейской России начнется с 1 июня, к концу рабочей недели дневная температура достигнет плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T00:23
2021-05-30T00:23
2021-05-30T00:36
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Потепление в центре Европейской России начнется с 1 июня, к концу рабочей недели дневная температура достигнет плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В пятницу, добавил он, температура уже будет выше нормы на один-два градуса.Как отметил Вильфанд, такое потепление и отсутствие осадков будут характерны для всего Центрального федерального округа.В то же время в ближайшую ночь, а также в ночь на 31 мая в ряде регионов центра Европейской России и других регионов страны ожидаются заморозки. "(В ночь на 30 мая - ред.) в Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской областях, в Карелии, Новгородской областях — до минус двух градусов, в Ленинградской — до минус трех градусов. Еще более интенсивные заморозки за юге Сибирского федерального округа — от минус пять до минус семи градусов. Это не заморозки, а даже легкие морозы", - сказал синоптик.В Хакасии, добавил он, ожидается до минус семи градусов, в Новосибирской области — до минус двух, в Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае — до минус трех.По словам Вильфанда, в этих сибирских регионах на смену заморозкам придет очень жаркая погода до 33 градусов, а потом опять резко похолодает.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости.
Потепление в центре Европейской России начнется с 1 июня, к концу рабочей недели дневная температура достигнет плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"Уже 1 июня днем будет до (плюс) 17-19 градусов, солнечно, и каждый день температура будет повышаться на один-два градуса", - уточнил Вильфанд.
В пятницу, добавил он, температура уже будет выше нормы на один-два градуса.
Как отметил Вильфанд, такое потепление и отсутствие осадков будут характерны для всего Центрального федерального округа.
В то же время в ближайшую ночь, а также в ночь на 31 мая в ряде регионов центра Европейской России и других регионов страны ожидаются заморозки.
"(В ночь на 30 мая - ред.) в Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской областях, в Карелии, Новгородской областях — до минус двух градусов, в Ленинградской — до минус трех градусов. Еще более интенсивные заморозки за юге Сибирского федерального округа — от минус пять до минус семи градусов. Это не заморозки, а даже легкие морозы", - сказал синоптик.
В Хакасии, добавил он, ожидается до минус семи градусов, в Новосибирской области — до минус двух, в Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае — до минус трех.
По словам Вильфанда, в этих сибирских регионах на смену заморозкам придет очень жаркая погода до 33 градусов, а потом опять резко похолодает.