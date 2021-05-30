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Пушков назвал главную опасность США
Пушков назвал главную опасность США - РИА Новости, 30.05.2021
Пушков назвал главную опасность США
Российский сенатор Алексей Пушков назвал главную опасность, исходящую от США РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T00:44
2021-05-30T00:44
министерство обороны сша
алексей пушков
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал главную опасность, исходящую от СШАСоединенные Штаты, отметил парламентарий в своем Telegram-канале, в настоящее время активно вооружаются, поскольку "обеспечить свою гегемонию экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими средствами они уже не в состоянии".В условиях "съеживания" официальный Вашингтон делает ставку на военную силу, в чем и заключается "главная опасность, исходящая от падающего гегемона", резюмировал Пушков.Ранее президент США Джо Байден представил конгрессу детальный проект бюджета страны на предстоящий 2022 финансовый год.Предлагаемые расходы на нужды Пентагона составили 715 миллиардов долларов. В целом, на оборонные нужды Байден просит у конгресса почти 753 миллиарда (+12,5 миллиарда долларов по сравнению с показателем предыдущего года).В целом, согласно проекту, новый бюджет предусматривает увеличение государственных расходов почти в четыре раза - до шести триллионов долларов. Ожидается, что такие расходы правительства США станут наибольшими со времен окончания Второй мировой войны.
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министерство обороны сша, алексей пушков, джо байден, сша, в мире

Пушков назвал главную опасность США

00:44 30.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал главную опасность, исходящую от США
Соединенные Штаты, отметил парламентарий в своем Telegram-канале, в настоящее время активно вооружаются, поскольку "обеспечить свою гегемонию экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими средствами они уже не в состоянии".
В условиях "съеживания" официальный Вашингтон делает ставку на военную силу, в чем и заключается "главная опасность, исходящая от падающего гегемона", резюмировал Пушков.
Ранее президент США Джо Байден представил конгрессу детальный проект бюджета страны на предстоящий 2022 финансовый год.
Предлагаемые расходы на нужды Пентагона составили 715 миллиардов долларов. В целом, на оборонные нужды Байден просит у конгресса почти 753 миллиарда (+12,5 миллиарда долларов по сравнению с показателем предыдущего года).
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В целом, согласно проекту, новый бюджет предусматривает увеличение государственных расходов почти в четыре раза - до шести триллионов долларов. Ожидается, что такие расходы правительства США станут наибольшими со времен окончания Второй мировой войны.
 
Министерство обороны СШААлексей ПушковДжо БайденСШАВ мире
 
 
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