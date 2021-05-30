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В Минске оценили высказывания о поглощении Белоруссии Россией
В Минске оценили высказывания о поглощении Белоруссии Россией - РИА Новости, 30.05.2021
В Минске оценили высказывания о поглощении Белоруссии Россией
Минск считает беспочвенными опасения, что Белоруссия "чуть ли не завтра" будет поглощена Россией, заявил в воскресенье глава МИД республики Владимир Макей. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T22:12
2021-05-30T22:12
2021-05-30T22:12
россия
владимир макей
минск
белоруссия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минск считает беспочвенными опасения, что Белоруссия "чуть ли не завтра" будет поглощена Россией, заявил в воскресенье глава МИД республики Владимир Макей."Опасения, которые высказываются, что Беларусь чуть ли не завтра будет поглощена Россией – они абсолютно беспочвенны. Мы исходим из того, что национальный суверенитет, государственный суверенитет обоих государств сохраняется",- сказал министр в интервью газете "Коммерсант".
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