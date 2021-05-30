https://ria.ru/20210530/obedinenie-1734845226.html

В Минске оценили высказывания о поглощении Белоруссии Россией

В Минске оценили высказывания о поглощении Белоруссии Россией - РИА Новости, 30.05.2021

В Минске оценили высказывания о поглощении Белоруссии Россией

Минск считает беспочвенными опасения, что Белоруссия "чуть ли не завтра" будет поглощена Россией, заявил в воскресенье глава МИД республики Владимир Макей. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T22:12

2021-05-30T22:12

2021-05-30T22:12

россия

владимир макей

минск

белоруссия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минск считает беспочвенными опасения, что Белоруссия "чуть ли не завтра" будет поглощена Россией, заявил в воскресенье глава МИД республики Владимир Макей."Опасения, которые высказываются, что Беларусь чуть ли не завтра будет поглощена Россией – они абсолютно беспочвенны. Мы исходим из того, что национальный суверенитет, государственный суверенитет обоих государств сохраняется",- сказал министр в интервью газете "Коммерсант".

https://ria.ru/20210530/dipkorpus-1734844890.html

россия

минск

белоруссия

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россия, владимир макей , минск, белоруссия