В ООН призвали расследовать эскалацию насилия в Колумбии
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкОткрытие Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ЖЕНЕВА, 30 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала провести независимое расследование недавней эскалации насилия в колумбийском городе Кали.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получило (УВКПЧ) сообщило о том, что в городе Кали вооруженные лица, в том числе не находившийся при исполнении служебных обязанностей сотрудник судебной полиции, открыли огонь по демонстрантам, журналистам, освещавшим протесты, а также по прохожим. Сотрудник судебной полиции погиб от рук протестующих. По некоторым данным, в ряде районов города частные лица также стреляли в демонстрантов в присутствии сотрудников полиции. Всего в Кали с 28 мая погибли 14 человек и 98 человек получили ранения, 54 из них - из огнестрельного оружия. Офис ООН по правам человека в Колумбии также получил информацию о по меньшей мере 30 арестованных 28 мая.
"Эти события тем более тревожны, учитывая прогресс, достигнутый в разрешении путем диалога социальных волнений, вспыхнувших месяц назад после начала общенациональной забастовки против ряда социальных и экономических мер правительства. Необходимо, чтобы в отношении всех, кто, по сообщениям, причастен к нанесению увечий или смерти, включая государственных служащих, были проведены быстрые, эффективные, независимые, беспристрастные и прозрачные расследования и чтобы виновные были привлечены к ответственности", - говорится в заявлении Бачелет, распространенном в воскресенье.
Глава УВКПЧ ООН призвала противоборствующие стороны прекратить все формы насилия, включая вандализм, и начать диалог.