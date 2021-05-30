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В Росгвардии рассказали о ранении своего сотрудника в Екатеринбурге
В Росгвардии рассказали о ранении своего сотрудника в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.05.2021
В Росгвардии рассказали о ранении своего сотрудника в Екатеринбурге
Сотрудник Росгвардии, вместе с другими бойцами службы прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге, получил ранение в ногу, ему оказали первую помощь, сообщили... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T20:02
2021-05-30T20:41
стрельба в екатеринбурге
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сотрудник Росгвардии, вместе с другими бойцами службы прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге, получил ранение в ногу, ему оказали первую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии Уральского округа."После открытия огня персонал одного из ближайших магазинов нажал кнопку тревожной сигнализации, на место оперативно приехал наряд ОМОН. Сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие на срабатывание тревожной кнопки, были в служебном автомобиле, попали под огонь злоумышленника. В результате чего один из росгвардейцев получил касательное ранение в ногу, в настоящее время ему оказана первая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.
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стрельба в екатеринбурге, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, свердловская область, екатеринбург, происшествия

В Росгвардии рассказали о ранении своего сотрудника в Екатеринбурге

20:02 30.05.2021 (обновлено: 20:41 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сотрудник Росгвардии, вместе с другими бойцами службы прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге, получил ранение в ногу, ему оказали первую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии Уральского округа.
"После открытия огня персонал одного из ближайших магазинов нажал кнопку тревожной сигнализации, на место оперативно приехал наряд ОМОН. Сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие на срабатывание тревожной кнопки, были в служебном автомобиле, попали под огонь злоумышленника. В результате чего один из росгвардейцев получил касательное ранение в ногу, в настоящее время ему оказана первая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.
 
Стрельба в ЕкатеринбургеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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