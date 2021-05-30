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В Росгвардии рассказали о ранении своего сотрудника в Екатеринбурге
В Росгвардии рассказали о ранении своего сотрудника в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.05.2021
В Росгвардии рассказали о ранении своего сотрудника в Екатеринбурге
Сотрудник Росгвардии, вместе с другими бойцами службы прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге, получил ранение в ногу, ему оказали первую помощь, сообщили... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T20:02
2021-05-30T20:02
2021-05-30T20:41
стрельба в екатеринбурге
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сотрудник Росгвардии, вместе с другими бойцами службы прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге, получил ранение в ногу, ему оказали первую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии Уральского округа."После открытия огня персонал одного из ближайших магазинов нажал кнопку тревожной сигнализации, на место оперативно приехал наряд ОМОН. Сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие на срабатывание тревожной кнопки, были в служебном автомобиле, попали под огонь злоумышленника. В результате чего один из росгвардейцев получил касательное ранение в ногу, в настоящее время ему оказана первая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.
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стрельба в екатеринбурге, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, свердловская область, екатеринбург, происшествия