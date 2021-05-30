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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210530/modernizatsiya-1734814138.html
Мантуров заявил о подготовке истребителя Су-57 к модернизации
Мантуров заявил о подготовке истребителя Су-57 к модернизации - РИА Новости, 30.05.2021
Мантуров заявил о подготовке истребителя Су-57 к модернизации
Предприятия российского ВПК и профильные ведомства прорабатывают проект модернизации истребителя пятого поколения Су-57, заявил глава Минпромторга РФ Денис... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T15:53
2021-05-30T16:25
новое оружие россии
россия
воздушно-космические силы россии
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
безопасность
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. Предприятия российского ВПК и профильные ведомства прорабатывают проект модернизации истребителя пятого поколения Су-57, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся. &lt;...&gt;. Это постоянный процесс", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканале "Россия 1".Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс"). Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для российской армии поставили в 2020-м.
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россия, воздушно-космические силы россии, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, безопасность

Мантуров заявил о подготовке истребителя Су-57 к модернизации

15:53 30.05.2021 (обновлено: 16:25 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. Предприятия российского ВПК и профильные ведомства прорабатывают проект модернизации истребителя пятого поколения Су-57, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся. <...>. Это постоянный процесс", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканале "Россия 1".
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году.
Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").
Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для российской армии поставили в 2020-м.
Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
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"Су-57 для другого": зачем Россия строит новый истребитель
 
Новое оружие РоссииРоссияВоздушно-космические силы РоссииДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ТехнологииБезопасность
 
 
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