https://ria.ru/20210530/modernizatsiya-1734814138.html
Мантуров заявил о подготовке истребителя Су-57 к модернизации
Мантуров заявил о подготовке истребителя Су-57 к модернизации - РИА Новости, 30.05.2021
Мантуров заявил о подготовке истребителя Су-57 к модернизации
Предприятия российского ВПК и профильные ведомства прорабатывают проект модернизации истребителя пятого поколения Су-57, заявил глава Минпромторга РФ Денис... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T15:53
2021-05-30T15:53
2021-05-30T16:25
новое оружие россии
россия
воздушно-космические силы россии
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
безопасность
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. Предприятия российского ВПК и профильные ведомства прорабатывают проект модернизации истребителя пятого поколения Су-57, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся. <...>. Это постоянный процесс", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканале "Россия 1".Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс"). Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для российской армии поставили в 2020-м.
https://ria.ru/20210530/istrebitel-1734628446.html
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россия, воздушно-космические силы россии, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, безопасность