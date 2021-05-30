https://ria.ru/20210530/modernizatsiya-1734814138.html

Мантуров заявил о подготовке истребителя Су-57 к модернизации

Мантуров заявил о подготовке истребителя Су-57 к модернизации - РИА Новости, 30.05.2021

Мантуров заявил о подготовке истребителя Су-57 к модернизации

Предприятия российского ВПК и профильные ведомства прорабатывают проект модернизации истребителя пятого поколения Су-57, заявил глава Минпромторга РФ Денис... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T15:53

2021-05-30T15:53

2021-05-30T16:25

новое оружие россии

россия

воздушно-космические силы россии

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

безопасность

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. Предприятия российского ВПК и профильные ведомства прорабатывают проект модернизации истребителя пятого поколения Су-57, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся. <...>. Это постоянный процесс", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканале "Россия 1".Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс"). Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для российской армии поставили в 2020-м.

https://ria.ru/20210530/istrebitel-1734628446.html

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россия, воздушно-космические силы россии, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, безопасность