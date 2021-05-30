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Мишустин поздравил работников химкомплекса с профессиональным праздником
Мишустин поздравил работников химкомплекса с профессиональным праздником - РИА Новости, 30.05.2021
Мишустин поздравил работников химкомплекса с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, отметив, что химическая отрасль в... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T11:57
2021-05-30T11:57
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, отметив, что химическая отрасль в РФ динамично развивается и наращивает экспортный потенциал, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работников химической промышленности. Сегодня мы чествуем ученых, радиохимиков, инженеров, технологов. Тех, кто посвятил свою жизнь химии. Науке, цель которой, как точно заметил Михаил Ломоносов, умножать жизненные блага", - сказал Мишустин.Он отметил, что благодаря труду и целеустремленности работников отрасли в России открываются новые химические элементы, производятся инновационные препараты и вещества, искусственные волокна и ткани, автомобильные масла.Премьер подчеркнул, что современный химический комплекс – один из драйверов национальной экономики. От эффективности его работы, по словам Мишустина, зависит развитие большого количества отраслей – от машиностроения и строительства до сельского хозяйства, транспорта, пищевой, текстильной и мебельной промышленности."Сегодня отрасль динамично развивается, демонстрирует рост выпуска продукции и наращивание экспортного потенциала. Важно, что ведется большая работа по созданию цифровой платформы химкомплекса, в производство внедряются инновационные разработки и цифровые технологии", - сказал премьер.Мишустин добавил, что особых слов благодарности заслуживают все предприятия, которые в сложный период борьбы с коронавирусом в кратчайшие сроки переориентировались на выпуск необходимой продукции и средств защиты, помогли миллионам граждан РФ."Желаю работникам химической промышленности дальнейших успехов, новых достижений. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким", - заключил он.
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россия, михаил мишустин, общество

Мишустин поздравил работников химкомплекса с профессиональным праздником

11:57 30.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, отметив, что химическая отрасль в РФ динамично развивается и наращивает экспортный потенциал, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работников химической промышленности. Сегодня мы чествуем ученых, радиохимиков, инженеров, технологов. Тех, кто посвятил свою жизнь химии. Науке, цель которой, как точно заметил Михаил Ломоносов, умножать жизненные блага", - сказал Мишустин.
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Он отметил, что благодаря труду и целеустремленности работников отрасли в России открываются новые химические элементы, производятся инновационные препараты и вещества, искусственные волокна и ткани, автомобильные масла.
Премьер подчеркнул, что современный химический комплекс – один из драйверов национальной экономики. От эффективности его работы, по словам Мишустина, зависит развитие большого количества отраслей – от машиностроения и строительства до сельского хозяйства, транспорта, пищевой, текстильной и мебельной промышленности.
"Сегодня отрасль динамично развивается, демонстрирует рост выпуска продукции и наращивание экспортного потенциала. Важно, что ведется большая работа по созданию цифровой платформы химкомплекса, в производство внедряются инновационные разработки и цифровые технологии", - сказал премьер.
Мишустин добавил, что особых слов благодарности заслуживают все предприятия, которые в сложный период борьбы с коронавирусом в кратчайшие сроки переориентировались на выпуск необходимой продукции и средств защиты, помогли миллионам граждан РФ.
"Желаю работникам химической промышленности дальнейших успехов, новых достижений. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким", - заключил он.
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