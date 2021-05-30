https://ria.ru/20210530/mishustin-1734794910.html

Мишустин поздравил работников химкомплекса с профессиональным праздником

Мишустин поздравил работников химкомплекса с профессиональным праздником - РИА Новости, 30.05.2021

Мишустин поздравил работников химкомплекса с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, отметив, что химическая отрасль в... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T11:57

2021-05-30T11:57

2021-05-30T11:57

россия

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734549417_0:2066:2048:3218_1920x0_80_0_0_132db95ebf2cc340410562263974091d.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, отметив, что химическая отрасль в РФ динамично развивается и наращивает экспортный потенциал, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работников химической промышленности. Сегодня мы чествуем ученых, радиохимиков, инженеров, технологов. Тех, кто посвятил свою жизнь химии. Науке, цель которой, как точно заметил Михаил Ломоносов, умножать жизненные блага", - сказал Мишустин.Он отметил, что благодаря труду и целеустремленности работников отрасли в России открываются новые химические элементы, производятся инновационные препараты и вещества, искусственные волокна и ткани, автомобильные масла.Премьер подчеркнул, что современный химический комплекс – один из драйверов национальной экономики. От эффективности его работы, по словам Мишустина, зависит развитие большого количества отраслей – от машиностроения и строительства до сельского хозяйства, транспорта, пищевой, текстильной и мебельной промышленности."Сегодня отрасль динамично развивается, демонстрирует рост выпуска продукции и наращивание экспортного потенциала. Важно, что ведется большая работа по созданию цифровой платформы химкомплекса, в производство внедряются инновационные разработки и цифровые технологии", - сказал премьер.Мишустин добавил, что особых слов благодарности заслуживают все предприятия, которые в сложный период борьбы с коронавирусом в кратчайшие сроки переориентировались на выпуск необходимой продукции и средств защиты, помогли миллионам граждан РФ."Желаю работникам химической промышленности дальнейших успехов, новых достижений. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким", - заключил он.

https://ria.ru/20210428/vrachi-1730252470.html

https://ria.ru/20210430/pozharnye-1730703548.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, общество