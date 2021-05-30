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На оранжевой ветке московского метро восстановили движение поездов
На оранжевой ветке московского метро восстановили движение поездов - РИА Новости, 30.05.2021
На оранжевой ветке московского метро восстановили движение поездов
Движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии столичного метрополитена введено в штатный режим, сообщает пресс-служба департамента транспорта... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T15:57
2021-05-30T15:57
2021-05-30T15:57
департамент транспорта г. москвы
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии столичного метрополитена введено в штатный режим, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.Ранее в воскресенье поезда на центральном участке данной линии следовали с увеличенными интервалами из-за проверки инфраструктуры."Проверка инфраструктуры на центральном участке Калужско-Рижской линии завершена. Все работает штатно. Движение поездов на линии вводится в график", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.
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департамент транспорта г. москвы, москва, московский метрополитен