https://ria.ru/20210530/metro-1734814524.html

На оранжевой ветке московского метро восстановили движение поездов

На оранжевой ветке московского метро восстановили движение поездов - РИА Новости, 30.05.2021

На оранжевой ветке московского метро восстановили движение поездов

Движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии столичного метрополитена введено в штатный режим, сообщает пресс-служба департамента транспорта... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T15:57

2021-05-30T15:57

2021-05-30T15:57

департамент транспорта г. москвы

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии столичного метрополитена введено в штатный режим, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.Ранее в воскресенье поезда на центральном участке данной линии следовали с увеличенными интервалами из-за проверки инфраструктуры."Проверка инфраструктуры на центральном участке Калужско-Рижской линии завершена. Все работает штатно. Движение поездов на линии вводится в график", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.

https://ria.ru/20210514/liksutov-1732248819.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, московский метрополитен