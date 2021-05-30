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На оранжевой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
На оранжевой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 30.05.2021
На оранжевой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии столичного метрополитена временно увеличены, сообщает пресс-служба департамента... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T15:27
2021-05-30T15:27
2021-05-30T15:34
департамент транспорта г. москвы
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Интервалы движения поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии столичного метрополитена временно увеличены, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы."На центральном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.
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департамент транспорта г. москвы, москва, московский метрополитен