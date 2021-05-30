https://ria.ru/20210530/meksika-1734779370.html

Эксперт рассказал о предвыборном насилии в Мексике

Эксперт рассказал о предвыборном насилии в Мексике - РИА Новости, 30.05.2021

Эксперт рассказал о предвыборном насилии в Мексике

За неделю до крупнейших в истории Мексики выборов число жертв среди кандидатов на местные посты достигло 36 человек - помимо общего высокого уровня преступности РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T08:08

2021-05-30T08:08

2021-05-30T08:08

мексика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734261311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_016973afd7c6d0e4426523a8e5cdef12.jpg

МЕХИКО, 30 мая - РИА Новости. За неделю до крупнейших в истории Мексики выборов число жертв среди кандидатов на местные посты достигло 36 человек - помимо общего высокого уровня преступности на эту ситуацию влияет бездействие федерального правительства в решении региональных проблем и отсутствие у него достаточных для этого ресурсов, рассказал РИА Новости эксперт Центра анализа безопасности и демократии, консультант по вопросам национальной безопасности и разведки Карлос Родригес Уйоа.С начала избирательной кампании в сентябре 2020 года, по данным консалтинговой компании Etellekt, в Мексике были убиты 34 кандидата на различные политические должности, еще два политических убийства произошли после 25 мая 2021 года, когда было опубликовано это исследование. В большинстве случаев (89%) жертвы были соперниками действующих глав муниципалитетов.Выборы, которые пройдут в Мексике 6 июня, станут самым масштабным электоральным процессом в истории мексиканской демократии. Граждане страны выберут более 20 тысяч управленцев и представителей на различных уровнях, включая 15 губернаторов, 500 федеральных и 1 063 региональных депутатов, а также глав 1 926 муниципалитетов в 30 штатах - это три четверти местных руководителей страны.Формы и источники электорального насилияПомимо физического устранения политических конкурентов все большее распространение, по словам эксперта, получают другие формы насилия - похищения, вымогательство и нападения на имущество. В основном они вызваны противоборством местных конкурирующих политико-экономических групп, но в контексте выборов в борьбу включаются и преступные организации.Криминальные структуры Мексики стремятся организовать отношения с местной властью, которая играет важную роль в организации незаконного оборота наркотиков или других форм организованной преступности - с муниципальной полицией и членами администраций."Без сомнения, на местном уровне организованные преступные группы являются субъектом власти. Любой избирательный процесс - это конъюнктура для перегруппировки сил на местах, и одно из толкований политического насилия заключается в том, что организованные преступные группы становятся более активным игроком и фактором силы на местном уровне. В зависимости от региона доминирует та или иная группа", - считает Родригес.Причины безнаказанностиГенеральная прокуратура Мексики в 2018 году начала процесс полной реорганизации с целью приобретения автономии и независимости от государства, и этот процесс не завершен до сих пор.Другой важный фактор, который, по мнению Родригеса, препятствует эффективному расследованию преступлений - сильная разобщенность властей на федеральном, региональном и муниципальном уровнях - в таких условиях участие государства как действующего лица практически не ощущается, что позволяет местным игрокам получать одобрение и направлять действия государства в своих интересах."Федеральное правительство в таких условиях не стремится играть более существенную роль (на местном уровне – ред.), и мы имеем такие последствия. Государство - это рефери, и когда оно решает не исполнять эту функцию, бездействует, очевидно, что участники конфликтов повышают уровень насилия", - уверен Родригес Уйоа.

https://ria.ru/20210527/vybory-1734483425.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/mayya-1731091048.html

https://ria.ru/20210412/trevoga-1727824682.html

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мексика, в мире