https://ria.ru/20210530/medosvidetelstvovanie-1734851015.html
Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину отправили на медосвидетельствование
Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину отправили на медосвидетельствование - РИА Новости, 30.05.2021
Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину отправили на медосвидетельствование
Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, направлен на медосвидетельствование, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T23:57
2021-05-30T23:57
2021-05-30T23:57
стрельба в екатеринбурге
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гумвд
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, направлен на медосвидетельствование, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже он был задержан."Сейчас сотрудники полиции повезли под конвоем задержанного на медицинское освидетельствование для того, чтобы установить, в каком состоянии он находился, под влиянием чего совершил столь тяжкое преступление", - сказал Горелых.Он также опроверг информацию, что задержанный имеет судимость.
https://ria.ru/20210530/operatsiya-1734850215.html
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стрельба в екатеринбурге, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия