https://ria.ru/20210530/krym-1734789137.html

Движение электропоездов между Симферополем и Севастополем восстановили

Движение электропоездов между Симферополем и Севастополем восстановили - РИА Новости, 30.05.2021

Движение электропоездов между Симферополем и Севастополем восстановили

Движение пригородных поездов по маршруту Симферополь — Севастополь восстановлено, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T10:43

2021-05-30T10:43

2021-05-30T15:34

симферополь

севастополь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580014042_0:6:3076:1736_1920x0_80_0_0_6cb98e9d39a573ee70c354bdb43f34c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Движение пригородных поездов по маршруту Симферополь — Севастополь восстановлено, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Ранее оператор-перевозчик пригородного железнодорожного сообщения в Крыму компания ЮППК сообщила о задержке утром в воскресенье рейсов трех электропоездов сообщения Симферополь — Севастополь. В компании пояснили, что задержка произошла из-за последствий сильного ливня."Утром 30 мая три рейса пригородных поездов по маршруту Симферополь — Севастополь были задержаны по техническим причинам. В настоящее время движение пригородных поездов на участке восстановлено", — сообщили в компании.Гидрометцентр Крыма ранее сообщил о выпадении в субботу в Симферополе 48 миллиметров осадков — более майской месячной нормы.

https://ria.ru/20210530/elektrichki-1734787007.html

симферополь

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Потоп в Симферополе: за сутки выпала месячная норма осадков Симферополе выпало более месячной нормы осадков, сегодня опять ожидаются ливни и грозы. 2021-05-30T10:43 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, севастополь, общество