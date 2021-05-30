Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210530/krym-1734789137.html
Движение электропоездов между Симферополем и Севастополем восстановили
Движение электропоездов между Симферополем и Севастополем восстановили - РИА Новости, 30.05.2021
Движение электропоездов между Симферополем и Севастополем восстановили
Движение пригородных поездов по маршруту Симферополь — Севастополь восстановлено, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T10:43
2021-05-30T15:34
симферополь
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580014042_0:6:3076:1736_1920x0_80_0_0_6cb98e9d39a573ee70c354bdb43f34c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Движение пригородных поездов по маршруту Симферополь — Севастополь восстановлено, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Ранее оператор-перевозчик пригородного железнодорожного сообщения в Крыму компания ЮППК сообщила о задержке утром в воскресенье рейсов трех электропоездов сообщения Симферополь — Севастополь. В компании пояснили, что задержка произошла из-за последствий сильного ливня."Утром 30 мая три рейса пригородных поездов по маршруту Симферополь — Севастополь были задержаны по техническим причинам. В настоящее время движение пригородных поездов на участке восстановлено", — сообщили в компании.Гидрометцентр Крыма ранее сообщил о выпадении в субботу в Симферополе 48 миллиметров осадков — более майской месячной нормы.
https://ria.ru/20210530/elektrichki-1734787007.html
симферополь
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Потоп в Симферополе: за сутки выпала месячная норма осадков
Симферополе выпало более месячной нормы осадков, сегодня опять ожидаются ливни и грозы.
2021-05-30T10:43
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580014042_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_028647a6fb492a663b46837e0b308d61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, севастополь, общество

Движение электропоездов между Симферополем и Севастополем восстановили

10:43 30.05.2021 (обновлено: 15:34 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве
Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Движение пригородных поездов по маршруту СимферопольСевастополь восстановлено, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
Ранее оператор-перевозчик пригородного железнодорожного сообщения в Крыму компания ЮППК сообщила о задержке утром в воскресенье рейсов трех электропоездов сообщения Симферополь — Севастополь. В компании пояснили, что задержка произошла из-за последствий сильного ливня.
"Утром 30 мая три рейса пригородных поездов по маршруту Симферополь — Севастополь были задержаны по техническим причинам. В настоящее время движение пригородных поездов на участке восстановлено", — сообщили в компании.
Гидрометцентр Крыма ранее сообщил о выпадении в субботу в Симферополе 48 миллиметров осадков — более майской месячной нормы.
Потоп в Симферополе: за сутки выпала месячная норма осадков
Вчера, 10:15
Электрички Симферополь — Севастополь задержали из-за последствий ливня
 
СимферопольСевастопольОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара
02:09Диетолог рассказала о "правиле экватора" для худеющих
02:03Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета
02:00В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы
01:58На реке Амур в Хабаровском крае столкнулись два катера
01:33"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP
01:16Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти
01:04Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
00:43Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
00:34АКРА спрогнозировала рост российской экономики
00:31В Екатеринбурге самолет вынужденно прервал взлет
00:27В ЛДПР хотят ограничить время переработок при ненормированном графике
00:16В Нигерии вооруженные люди похитили около 200 школьников
00:12Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге
00:09Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
23:59В МВД объяснили, откуда взялось оружие у стрелявшего в Екатеринбурге
23:57Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину отправили на медосвидетельствование
23:49Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию
23:45Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
23:21Жители дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, возвращаются в квартиры
Лента новостейМолния