https://ria.ru/20210530/krym-1734789137.html
Движение электропоездов между Симферополем и Севастополем восстановили
Движение электропоездов между Симферополем и Севастополем восстановили - РИА Новости, 30.05.2021
Движение электропоездов между Симферополем и Севастополем восстановили
Движение пригородных поездов по маршруту Симферополь — Севастополь восстановлено, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T10:43
2021-05-30T10:43
2021-05-30T15:34
симферополь
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580014042_0:6:3076:1736_1920x0_80_0_0_6cb98e9d39a573ee70c354bdb43f34c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Движение пригородных поездов по маршруту Симферополь — Севастополь восстановлено, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Ранее оператор-перевозчик пригородного железнодорожного сообщения в Крыму компания ЮППК сообщила о задержке утром в воскресенье рейсов трех электропоездов сообщения Симферополь — Севастополь. В компании пояснили, что задержка произошла из-за последствий сильного ливня."Утром 30 мая три рейса пригородных поездов по маршруту Симферополь — Севастополь были задержаны по техническим причинам. В настоящее время движение пригородных поездов на участке восстановлено", — сообщили в компании.Гидрометцентр Крыма ранее сообщил о выпадении в субботу в Симферополе 48 миллиметров осадков — более майской месячной нормы.
https://ria.ru/20210530/elektrichki-1734787007.html
симферополь
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580014042_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_028647a6fb492a663b46837e0b308d61.jpg
Потоп в Симферополе: за сутки выпала месячная норма осадков
Симферополе выпало более месячной нормы осадков, сегодня опять ожидаются ливни и грозы.
2021-05-30T10:43
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, севастополь, общество