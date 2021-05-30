https://ria.ru/20210530/krazha-1734822603.html
Александр Пелевин заявил о краже телефона после награждения на "Нацбесте"
Александр Пелевин заявил о краже телефона после награждения на "Нацбесте" - РИА Новости, 30.05.2021
Александр Пелевин заявил о краже телефона после награждения на "Нацбесте"
Писатель Александр Пелевин, ставший победителем литературной премии "Национальный бестселлер", рассказал РИА Новости, что после церемонии награждения... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T17:28
2021-05-30T17:28
2021-05-30T17:28
александр пелевин (писатель)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/91904/19/919041952_0:134:600:472_1920x0_80_0_0_58cdd8d0e070c5822f938e9792907c9e.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Писатель Александр Пелевин, ставший победителем литературной премии "Национальный бестселлер", рассказал РИА Новости, что после церемонии награждения неизвестный украл у него телефон, когда он с друзьями отмечал свою победу.Накануне в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей премии "Национальный бестселлер-2021", Пелевин одержал победу с романом "Покров-17"."Праздновали победу с товарищами в баре, вышел покурить, подбежал некий гражданин, обнял меня крепко, радушно так, а потом оказалось, что у меня нет телефона", - рассказал Пелевин РИА Новости.
https://sn.ria.ru/20210428/premiya-1730277166.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/91904/19/919041952_0:78:600:528_1920x0_80_0_0_69d4a4c470e7ca56022d4e58fe5eced9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр пелевин (писатель), происшествия