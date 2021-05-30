https://ria.ru/20210530/krazha-1734822603.html

Александр Пелевин заявил о краже телефона после награждения на "Нацбесте"

Александр Пелевин заявил о краже телефона после награждения на "Нацбесте" - РИА Новости, 30.05.2021

Александр Пелевин заявил о краже телефона после награждения на "Нацбесте"

Писатель Александр Пелевин, ставший победителем литературной премии "Национальный бестселлер", рассказал РИА Новости, что после церемонии награждения... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T17:28

2021-05-30T17:28

2021-05-30T17:28

александр пелевин (писатель)

происшествия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Писатель Александр Пелевин, ставший победителем литературной премии "Национальный бестселлер", рассказал РИА Новости, что после церемонии награждения неизвестный украл у него телефон, когда он с друзьями отмечал свою победу.Накануне в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей премии "Национальный бестселлер-2021", Пелевин одержал победу с романом "Покров-17"."Праздновали победу с товарищами в баре, вышел покурить, подбежал некий гражданин, обнял меня крепко, радушно так, а потом оказалось, что у меня нет телефона", - рассказал Пелевин РИА Новости.

https://sn.ria.ru/20210428/premiya-1730277166.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр пелевин (писатель), происшествия