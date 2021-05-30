https://ria.ru/20210530/koronavirus-1734794211.html

В Москве за сутки госпитализировали более 900 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали более 900 человек с коронавирусом - РИА Новости, 30.05.2021

В Москве за сутки госпитализировали более 900 человек с коронавирусом

Более 900 человек с COVID-19 госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T11:47

2021-05-30T11:47

2021-05-30T11:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 900 человек с COVID-19 госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели еще 2547 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 1 060 588."В Москве выявлены 3719 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 916 человек", - сообщили в штабе.

https://ria.ru/20210529/dokazatelstva-1734732254.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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