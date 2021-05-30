https://ria.ru/20210530/koronavirus-1734791021.html

Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве

Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве - РИА Новости, 30.05.2021

Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве

Наибольшее число случаев COVID-19 в регионах РФ выявлено за сутки в Москве (3719), Санкт-Петербурге (829) и Подмосковье (748), сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T11:06

2021-05-30T11:06

2021-05-30T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 в регионах РФ выявлено за сутки в Москве (3719), Санкт-Петербурге (829) и Подмосковье (748), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3719, 2. Санкт-Петербург - 829, 3. - Московская область 748", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по одному.

https://ria.ru/20210529/dokazatelstva-1734732254.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество