https://ria.ru/20210530/koronavirus-1734790792.html

В России за сутки выписали 7386 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 7386 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2021

В России за сутки выписали 7386 переболевших COVID-19

В России после COVID-19 выписаны 7 386 человек за сутки, за все время - 4 677 870, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T11:04

2021-05-30T11:04

2021-05-30T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В России после COVID-19 выписаны 7 386 человек за сутки, за все время - 4 677 870, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 7 386 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 4 677 870", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734728801.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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