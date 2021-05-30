https://ria.ru/20210530/koronavirus-1734790792.html
В России за сутки выписали 7386 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 7386 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2021
В России за сутки выписали 7386 переболевших COVID-19
В России после COVID-19 выписаны 7 386 человек за сутки, за все время - 4 677 870, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T11:04
2021-05-30T11:04
2021-05-30T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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россия
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В России после COVID-19 выписаны 7 386 человек за сутки, за все время - 4 677 870, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 7 386 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 4 677 870", - говорится в сообщении.
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